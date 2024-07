La seconda puntata dei TIM Summer Hits in onda domenica 7 luglio 2024 dalle 21.25 su Rai 1: anticipazioni, cantanti e diretta live su TvBlog

Nuovo appuntamento con “TIM Summer Hits”, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, che torna stasera, domenica 7 luglio, alle 21.25 su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. A seguire tutte le anticipazioni sulla seconda puntata che noi di TvBlog seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

TIM Summer Hits 2024, seconda puntata 7 luglio: il cast dei cantanti

Al centro del programma gli artisti che porteranno sul palco dell’affascinante piazza del Popolo di Roma, alcune delle hits più belle dell’estate.

Gli ospiti saranno Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Coma_cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Irama, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Michele Bravi, Noemi, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tony Effe, Umberto Tozzi. Ma non è tutto: Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti.

“TIM Summer Hits” è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki è l’auto di “TIM Summer Hits”.

Dove vederlo in tv e streaming

L’edizione 2024 della kermesse musicale, giunta alla terza edizione, è stata interamente registrata a Roma, nella cornice di Piazza del Popolo, dall’11 al 14 giugno. Le puntate televisive di quest’edizione saranno in totale 4, con il programma che andrà in onda fino al prossimo 19 luglio. Il 26 luglio, invece, andrà in onda una puntata speciale con il meglio di quest’edizione.

Carlo Conti condurrà l’evento per la prima volta in carriera mentre Andrea Delogu è presente come conduttrice fin dalla prima edizione. Nel 2022, Andrea Delogu è stata affiancata da Stefano De Martino mentre l’anno scorso il conduttore maschile è stato Nek.

Sarà possibile seguire lo show su Rai 1 e in diretta streaming su Raiplay. Inoltre dalle 21.25 noi di TvBlog seguiremo e commenteremo, minuto per minuto, l’evento musicale.