TIM Summer Hits 2024: date, biglietti, quando in tv, registrazione, cantanti

Nell’estate 2024, tornerà il TIM Summer Hits, la manifestazione musicale estiva che, per quanto riguarda la terza edizione, andrà in onda per la prima volta su Rai 1 e che vedrà alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu.

TIM Summer Hits 2024 è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale.

TIM Summer Hits 2024: quando in tv

Dopo le prime due edizioni andate in onda su Rai 2, la terza edizione della manifestazione musicale estiva andrà in onda su Rai 1 (come svelato da TvBlog in un nostro retroscena).

La prima puntata andrà in onda su Rai 1 venerdì 28 giugno. Le altre tre puntate andranno in onda domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio.

Andrà in onda anche il best of di questa stagione, precisamente venerdì 26 luglio, sempre in prima serata su Rai 1.

I quattro appuntamenti andranno in onda in contemporanea anche su Rai Radio 2.

Le quattro serate verranno registrate tutte a Roma, da martedì 11 a venerdì 14 giugno 2024, a Piazza del Popolo.

TIM Summer Hits 2024: biglietti

L’evento sarà aperto a tutti gratuitamente.

TIM Summer Hits 2024: conduttori

I conduttori della terza edizione del TIM Summer Hits saranno Carlo Conti e Andrea Delogu.

Carlo Conti, che sarà il conduttore e il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo, condurrà il TIM Summer Hits per la prima volta.

Andrea Delogu, invece, ha condotto tutte e tre le edizioni, la prima insieme a Stefano De Martino e la seconda al fianco di Nek.

TIM Summer Hits 2024: cantanti

I cantanti che si esibiranno durante la terza edizione del TIM Summer Hits non sono ancora stati comunicati ufficialmente ma si esibiranno sicuramente tutti i protagonisti musicali della prossima estate.

TIM Summer Hits 2024 su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, si potrà vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.