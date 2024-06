Prende forma settimana dopo settimana il nuovo Mattin show della seconda rete della televisione pubblica. A partire da settembre, per tutta la stagione tv, dal lunedì al venerdì, torna su Rai2 il buongiorno con il sorriso portato in televisione da Fiorello con il suo Viva Rai2 nelle ultime due stagioni tv. E ci torna con un nuovo varietà di cui siamo in grado di anticiparvi il titolo che sarà Binario 2.

Binario 2 è il titolo del nuovo show del mattino di Rai2

Il riferimento numerico è fin troppo ovvio e cioè alla rete che lo ospita. Binario inteso come luogo d’incontro fra chi si appresta ad iniziare la giornata. Chi per andare a lavorare, chi per andare a scuola etc. Binario (Rai) 2 sarà il posto dove prima di “imbarcarsi” nella giornata lavorativa o scolastica ci si ritrova per fare due chiacchiere con il sorriso sul volto. Il programma per altro andrà in onda in diretta da una stazione ferroviaria, che si sta scegliendo proprio in queste settimane.

Il nuovo buongiorno agli italiani su Rai2 per il dopo Fiorello

Che sia satira, comicità, oppure un semplice momento di puro intrattenimento, Binario 2, con la conduzione di Andrea Perroni, darà il buongiorno agli italiani in modo leggero, giocoso, con un pizzico di satira e alcuni momenti d’informazione leggera, prendendo anche spunto dai titoli dei giornali e dei siti web.

Come già abbiamo avuto modo di riferivi quello di Binario 2 sarà un appuntamento corale e non un one man show come era naturalmente Viva Rai2 governato dal più grande showman della tv italiana che è Fiorello. Tanti comici, con un capostazione nella figura di Andrea Perroni, per un grande gioco di squadra la cui coralità sarà l’elemento centrale.

Carolina Di Domenico la conduttrice insieme ad Andrea Perroni

Accanto ad Andrea Perroni ci sarà una presenza femminile, ovvero Carolina Di Domenico. Conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice, Carolina è già conosciuta dal pubblico televisivo. Ha esordito proprio in Rai conducendo Disney club insieme a Giovanni Muciaccia. Poi arriva la Commissione artistica del Sanremo di Pippo Baudo. Poi il salto a MTV nel 2003 dove conduce TRL. Poi ancora Rai, La7, Sky. Poi The voice su Rai2, l’Eurovision e tanta radio. Adesso arriva per lei questo impegno televisivo, tutte le mattine dalle 7 alle 8 sulla seconda rete con Andrea Perroni in Binario 2.

L’appuntamento dunque con Binario (Rai) 2 sarà da settembre, dalle 7 alle 8, in diretta dal lunedì al venerdì con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico (più tutto il cast) naturalmente su Rai2.