Ciro Priello e Fabio Balsamo tornano a condurre il game show nato in Olanda in cui cento concorrenti si sfidano in duelli di 45 secondi per conquistare i tasselli del campo di gioco e vincere 100mila euro

The Floor – Ne rimarrà soltanto uno: puntate, conduttori, come partecipare e dove vederlo

Dopo il buon successo della prima edizione, torna The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show in onda su Rai 2. Sempre con la conduzione di Ciro Priello affiancato da Fabio Balsamo, il gioco resta uguale a come l’abbiamo conosciuto: cento concorrenti pronti a sfidarsi per vincere il montepremi di 100mila euro. Pronti a saperne di più? Proseguite nella lettura!

The Floor – Ne rimarrà solo uno, quando va in onda?

La seconda edizione del programma va in onda a partire da martedì 10 settembre 2024, alle 21:30, su Raidue.

The Floor – Ne rimarrà solo uno, quante puntate sono?

Come nella prima edizione, anche nella seconda edizione le puntate sono sei, in onda una a settimana. L’ultima puntata va in onda il 15 ottobre.

The Floor – Ne rimarrà solo uno, come funziona?

Su un pavimento a scacchiera ci sono cento concorrenti, ognuno preparato su una materia specifica, pronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta della durata di 45 secondi per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro.

Ogni riquadro del Floor rappresenta un campo di competenza di ciascun concorrente che sfida gli avversari, le categorie vanno da “atleti famosi” ad “attori di Hollywood” e da “edifici iconici” a “mammiferi”. Tutte le domande sono supportate visivamente da fotografie, grafiche, audio o filmati.

In questa edizione c’è una novità: la “golden star”, ovvero cinque secondi in più per dare le risposte, che si ottiene se si affrontano e vincono tre duelli consecutivi. Il o la concorrente che batte tutti gli altri e rimane da solə sul Floor vince. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vince un premio in denaro. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Blu Yazmine.

The Floor – Ne rimarrà solo uno, chi sono i conduttori?

Anche questa seconda edizione è condotta da Ciro Priello , affiancato da Fabio Balsamo (l’edizione italiana è l’unica ad avere un co-conduttore). I due, componenti del collettivo The Jackal, oltre ad aver recitato insieme in Pesci Piccoli e ad aver partecipato a Celebrity Hunted, hanno già condotto in coppia le ultime due edizioni di Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8.

Ciro Priello ha inoltre partecipato e vinto la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori e all’undicesima edizione di Tale e Quale Show. Ha anche condotto il PrimaFestival, nel 2022, insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Anche Fabio Balsamo ha partecipato a LOL – Chi ride è fuori, ma nella terza edizione. Insieme, hanno anche preso parte come ospiti a Stasera tutto è possibile e hanno fatto parte del cast fisso di Qui e Adesso, show di Massimo Ranieri.

The Floor – Ne rimarrà soltanto uno, come partecipare?

Il programma è registrato, quindi i casting della seconda edizione sono finiti. In caso di rinnovo per una terza edizione, il casting è curato da Blu Yazmine: per informazioni si può visitare il sito ufficiale della casa di produzione e cliccare su “casting”.

The Floor – Ne rimarrà soltanto uno, dov’è stato girato?

Il programma è registrato nello Studio 1 del Centro di produzione Rai Piero Angela, a Torino.

The Floor -Ne rimarrà solo uno su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere The Floor in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.