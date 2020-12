Ha esordito poco più di sette giorni fa Massimo Ranieri con Qui e Adesso, il nuovo programma proposto del cantante partenopeo sulla rete diretta da Franco Di Mare. Lo show, che, come vi abbiamo raccontato, cerca di appoggiarsi su alcuni espedienti narrativi utili, e quasi indispensabili, per costruire un varietà ai tempi del Covid, non ha avuto dalla sua, nei primi due appuntamenti, un grande riscontro da parte del pubblico.

Se si volesse analizzare il mancato successo Auditel si potrebbero addure diverse ragioni (uno show non adatto a Rai 3, collocazione sbagliata, ospiti talvolta troppo raffinati per il palato del pubblico generalista di prima serata), ma non è quello che si vuole fare in questo articolo. A colpire infatti la nostra attenzione è stata la collocazione nel palinsesto della rete che ha dovuto subire Qui e Adesso.

Partiamo dall’origine: Qui e Adesso, annunciato alla presentazione estiva della nuova stagione stagione televisiva con il titolo di Oggi è un altro giorno, Massimo Ranieri, poi cambiato per evitare probabilmente la sovrapposizione con il titolo del programma di Serena Bortone (Oggi è un altro giorno), era stato lanciato come appuntamento del giovedì sera di Rai 3, nel mese di novembre.

Se dalla cartella dell’appuntamento stampa non erano giunte ulteriori notizie sulla data precisa di partenza, i palinsesti consultabili sul sito di Rai Pubblicità erano stati ben più esaustivi, fornendo come data dell’esordio dello show di Ranieri quella del 12 novembre.

Alla fine però, come spesso – bisogna dire – accade, la partenza è stata spostata e rinviata di due settimane. Il giorno prima della messa in onda della première muore Diego Armando Maradona e, come racconta la sera dopo lo stesso Massimo Ranieri, lui e il direttore di Rai 3 decidono, di comune accordo, di rinviare l’esordio alla settimana seguente, lasciando spazio a un omaggio al campione.

Giovedì 3 dicembre parte quindi Qui e Adesso, che anche giovedì scorso, 10 dicembre, è tornato in onda regolarmente. Il problema però arriva ora perché da qui alla fine il programma avrà una collocazione alquanto ballerina. Salterà, infatti, l’appuntamento di giovedì prossimo, quando andrà in onda al suo posto, in prima visione, il film Il sindaco del Rione Sanità, alcuni ipotizzano per una sovrapposizione con Sanremo Giovani, dove, oltre a venire scelti i partecipanti nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, sarà svelato il cast dei big del settantunesimo Festival della Canzone Italiana.

Quando ritornerà quindi in onda Qui e Adesso? La sera di Natale, cambiando di fatto il giorno di collocazione, dal momento che il 25 dicembre sarà un venerdì. La vera domanda che però resta aperta è: quando andrà in onda l’ultima delle quattro puntate? Non sicuramente giovedì 31 dicembre, ultimo dell’anno, quando Rai 3, come alla Vigilia di Natale (motivo per cui non andrà in onda la settimana precedente di giovedì sera) trasmetterà l’irrinunciabile Circo di Montecarlo, con la conduzione di Melissa Greta Marchetto.

Le ipotesi che restano aperte quindi per l’ultima puntata sono il Primo Gennaio, con uno scontro diretto con Roberto Bolle su Rai 1, o il giovedì successivo, 7 gennaio, quando però su Rai 1 inizierà la sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, secondo quanto annunciato dai palinsesti di Rai Pubblicità. Insomma sarà difficile trovare a gennaio una collocazione agevole per l’ultima puntata di Qui e Adesso. Ma soprattutto il pubblico nel frattempo dove sarà finito?