Raitre continua il suo lavoro d’inchiesta giornalista proponendo al proprio pubblico un nuovo programma su questo filone. Si chiama Far West la nuova trasmissione che segna il ritorno sulla terza rete Rai di Salvo Sottile, alle prese con un format puramente giornalistico e che racconta storie legate alla cronaca ed al sociale. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Far West, puntate

Prima puntata, 27 novembre 2023

Il debutto del programma sia apre con la strage di via d’Amelio e la morte di Borsellino, con la testimonianza esclusiva dell’avvocato Fabio Trizzino, genero di Borsellino. Si passa poi ad una truffa clamorosa ai danni dello Stato e si prosegue con una storia di ricatto sessuale che coinvolge due donne e un calciatore.

Quando va in onda Far West?

Farwest da lunedì 27 novembre in prima serata su Rai3 "Gli scandali, le truffe, i misteri, il degrado, storie che riguardano tutti noi, questo è #Farwest, un viaggio negli angoli più bui del nostro Paese". Salvo Sottile conduce #Farwest, da lunedì 27 novembre in prima serata su #Rai3 Posted by Rai3 on Tuesday, November 21, 2023

Il nuovo programma di Salvo Sottile va in onda a partire da lunedì 27 novembre 2023, alle 21:20, su Raitre. Inizialmente il programma avrebbe dovuto avere il titolo “Gotham” e sarebbe dovuto andare in onda nei primi mesi del 2024.

Cos’è Far West?

Benvenuti a Farwest Una piccola anticipazione dello studio di #FARWESTSiamo pronti a raccontare tutti i #FARWEST che esistono nel nostro Paese per evitare che si moltiplichino. Metteremo in luce le zone d'ombra e daremo voce a chi si oppone all'ingiustizia. Unitevi a me, domani alle 21:20 su Rai 3. Posted by Salvo Sottile on Sunday, November 26, 2023

Far West vuole essere un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio.

Salvo Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, dà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

far West è un programma di Salvo Sottile, realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini e Carmine Gazzanni.

Chi conduce Far West?

Il conduttore del programma. Salvo Sottile, giornalista siciliano che dopo aver debuttato sulla rete regionale Telecolor diventa giornalista del Tg5 nel 1992, dove resta per undici anni. Nel 2003 passa a Sky, dove inaugura Sky Tg24, ma due anni dopo torna a Mediaset.

Qui, nel 2010, conduce Quarto Grado, programma che gli regala una grande popolarità. Nell’estate del 2012 conduce Quinta Colonna, mentre nel 2013 passa a La 7, dove presenta Linea Gialla e conduce In Onda.

Nel 2015 trasloca in Rai: qui, oltre ad essere concorrente di Ballando con le Stelle, conduce Mi Manda Raitre, Prima dell’alba, Estate in Diretta, Domenica In e, per due stagioni, I Fatti Vostri.

Far West, contatti

Per contattare la redazione del programma si può inviare una mail a farwest@rai.it.

Far West su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Far West in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv tablet e smartphone.