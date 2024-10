Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 15 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 15 ottobre (puntata 6547): Rossella riceverà una proposta di lavoro

Rossella viene informata della convivenza tra Nunzio e Diana

Nonostante il riavvicinamento con tanto di bacio, Nunzio (Vladimir Randazzo), ormai, si sente impegnato con Diana (Sara Zanier) e ha messo le cose in chiaro con Rossella (Giorgia Gianetiempo). Quest’ultima ha anche appreso che Nunzio è in procinto di trasferirsi a casa della sua compagna. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Rossella riceverà dal nuovo primario un’interessante proposta. Di cosa si tratterà?

Manuela apre il suo parco archeologico

Dopo essere stato chiamato dalla scuola frequentata dal figlio a causa di compito in classe che ha copiato interamente, Niko (Luca Turco) cerca un chiarimento con Jimmy (Gennaro De Simone). Manuela (Gina Amarante), nel frattempo, si prepara emozionata all’imminente inaugurazione del suo parco archeologico che è riuscita ad aprire grazie al sostegno economico di Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso), dopo l’inganno subito da Costabile (Antonio Fiore).

