Il racconto di differenti generazioni di donne tramite lo sguardo di alcune protagoniste che hanno lasciato il segno nei decenni passati: Le Ragazze 2024 è la nona edizione del programma, che conferma alla conduzione Francesca Fialdini, a cui tocca il compito di accompagnare il pubblico dentro le vite di figure che hanno fatto, ciascuna a modo loro, la Storia dei propri tempi. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Le ragazze 2024, puntate

Prima puntata, 13 aprile

Ad aprire la nuova stagione è Rosanna Bonelli, classe 1934, prima e unica fantina del Palio di Siena. Da ragazzina inizia a praticare equitazione e quando nel 1957 in Piazza del Campo si gira il film “La Ragazza del Palio”, il caso vuole che la controfigura dell’attrice cada da cavallo: la produzione, allora, non solo scrittura Rosanna come controfigura, ma, terminate le riprese del film, le propone di correre il vero Palio per pubblicizzare la pellicola. Seguono due Ragazze degli anni ‘60. Claudia Beltramo Ceppi, nata nel 1948 a Milano in una famiglia borghese, è una liceale del Parini che scrive sul giornale studentesco chiamato “La Zanzara”. Dopo aver notato che raramente le inchieste del giornale erano aperte alle opinioni delle ragazze, propone un articolo su “Cosa pensano le ragazze d’oggi”. L’articolo scritto da Claudia, Marco de Poli e Marco Sassano suscita un putiferio all’interno della scuola, per poi diventare un caso nazionale che scatena infinite polemiche e finisce in tribunale con un clamoroso processo per oscenità. La sua storia è intrecciata con quella di Minnie Minoprio, vera icona della televisione italiana di quegli anni. Ha lavorato con Walter Chiari, Lelio Luttazzi, Fred Bongusto e molti altri facendo la storia degli show del sabato sera. Inglese di nascita, gambe chilometriche e riccioli biondi inconfondibili, amatissima dal pubblico, tuttavia anche Minnie dovette affrontare uno scandalo quando, nell’Italia ancora senza divorzio, lasciò il marito per un altro uomo. È poi la volta di due Ragazze degli anni ‘80. Clizia Gurrado a soli 16 anni, mentre le ragazzine di tutto il mondo impazziscono per i Duran Duran, scrive un best seller che diventa un cult per un’intera generazione: “Sposerò Simon Le Bon”, vero e proprio affresco giovanile di un’epoca. L’altra Ragazza degli anni ’80 è Marina Comandini, artista visiva e compagna di vita e di lavoro del grandissimo fumettista Andrea Pazienza. I due si conoscono nel 1985 e dopo quell’incontro non si lasceranno più. Insieme iniziano un sodalizio lavorativo straordinario in anni tormentati dall’eroina: l’epilogo della loro storia sarà tragico, ma l’eredità artistica di Andrea non sarà mai dimenticata. Ospite anche Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista e, in chiusura, Giovanni Veronesi.

Quando va in onda Le ragazze 2024?

Il programma va in onda da sabato 13 aprile 2024, alle 21:45, su Raitre.

Le ragazze, il programma

Le ragazze – nuova stagione da sabato 13 aprile Ritorna #Leragazze, con una nuova stagione, da domani #13aprile alle 21.45 su Rai3. Cinque donne di diverse generazioni raccontano la loro vita alla padrona di casa Francesca Fialdini. Nel primo appuntamento si parte con Rosanna Bonelli, classe 1934, prima e unica fantina del Palio di Siena, seguono due ragazze degli anni '60 e due ragazze degli anni '80. A chiudere la puntata, il regista Giovanni Veronesi che introduce la novità di questa edizione, uno spazio dedicato anche a uno sguardo maschile.

In ogni puntata cinque donne di diverse generazioni raccontano la loro vita e come sempre si parte con la decana della puntata. I racconti personali hanno sullo sfondo la storia del Paese e illuminano eventi che hanno riguardato tutti noi. Ogni racconto de Le Ragazze viene arricchito dall’archivio privato delle protagoniste e dai preziosi materiali delle Teche Rai, oltre che da una colonna sonora scelta ad hoc per ogni epoca.

Novità di questa edizione è la presenza, a fine puntata, di uno sguardo maschile, accogliendo un personaggio del mondo della cultura con il quale rileggere insieme le storie appena viste, per un confronto sempre più necessario sulla parità di genere.

Le Ragazze è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, scritto da Cristiana Mastropietro e prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. La regia è di Riccardo Mastropietro e Antonio Miorin. Il produttore esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli, il delegato Rai è Giulia Lanza.

Le ragazze 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate del programma sono quattro, in onda il sabato sera su Raitre. L’ultima puntata va in onda il 4 maggio.

Le ragazze, la conduttrice

A condurre questa edizione, la sua seconda consecutiva, è Francesca Fialdini, giornalista nata a Massa nel 1979. Tra i programmi da lei condotti in passato, Unomattina in famiglia, Unomattina, Lo Zecchino d’Oro, La Vita in Diretta e Fame d’amore. Attualmente conduce anche Da noi… a ruota libera. Ha all’attivo anche la conduzioni di alcuni programmi radiofonici.

Le ragazze su RaiPlay

Grazie a #FrancescaFialdini, che ha illuminato questa incredibile stagione con grazia, passione e intelligenza.

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Le ragazze in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, su cui è possibile rivedere anche le edizioni precedenti.