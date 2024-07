Focus ascolti, È sempre Cartabianca su Rete 4, stagione 2023-2024

Nella nostra carrellata dei bilanci stagionali dei principali programmi tv, dopo aver visto ieri Quarta Repubblica, restiamo oggi nel campo approfondimento giornalistico. Ci occupiamo infatti del programma che ha presidiato il prime time del martedì sempre di Rete 4- Il riferimento è per È sempre Cartabianca . Programma questo diretto e condotto da Bianca Berlinguer, approdata su Rete 4 proprio nella stagione 2023-2024.

È sempre Cartabianca ed il dato medio stagionale

Partiamo come sempre con il dato medio stagionale che è stato pari al 5.48% di share e 785.000 telespettatori. Dato in linea con l’ultima stagione di Cartabianca su Rai3, che ottenne una media del 5,48% di share ma con 918.000 telespettatori. Va detto che il programma di Rai3 durava un’ora in meno rispetto a quello di Rete 4. Quindi se dovessimo misurare È sempre Cartabianca di Rete 4 con Cartabianca di Rai3, facendo chiudere il programma alla mezzanotte cosi come accadeva con la trasmissione della Rai, troveremmo un dato assoluto più alto, ma uno share più basso.

La puntata più vista di È sempre Cartabianca è stata naturalmente la prima, quella del 5 settembre 2024 stante la curiosità per l’approdo a Mediaset della conduttrice, che ottenne nel 207 minuti di durata una mdia del 9,62% di share e 1.208.000 telespettatori. La meno vista è stata quella del 7 febbraio (settimana di Sanremo) che totalizzò una media dell’1,99% di share e 382.000 telespettatori.

I dati per target, sesso ed età

Eccoci dunque ai dati per target partendo dal genere con uno share più alto per il pubblico femminile nella misura del 5,78% a fronte del 4,79% di share appannaggio del pubblico maschile. Passiamo ora ai dati per età con uno share nettamente più alto fra gli over 65 nella misura dell’8,33%. Scendiamo poi al 4,58% della fascia 55-64, il 3% della 45-65, il 2,80% della 35-44 ed una media del 2,4% di share fra gli 8 ed i 34 anni di età.

Le classi socio economiche ed il livello d’istruzione

Per classi socio economiche registriamo percentuali di share più alte nelle classi medio basse. Precisamente È sempre Cartabianca ottiene lo share più alto nella classe medio bassa nella misura del 6,56%, seguito dalla classe bassa con il 5,84% di share. Abbiamo poi il 4,8% nella classe media, salendo al 5% nella medio alta e riscendendo al 4,8% nella classe alta. Per quel che riguarda il livello d’istruzione nettamente più alto lo share nel target elementare con il 9,4% d share, Segue il 4,6% del target media inferiore e media superiore, per chiudere con il 3,4% di share fra i laureati.

È sempre Cartabianca ed i dati regionali

Chiudiamo con i dati regionali di E’ sempre Cartabianca e la regione in cui il programma ottiene lo share più alto risulta essere l’Umbria con il 9,81%, seguita dalla Sardegna con l’8,61%, quindi c’è la Liguria con il 7,87% di share. La regione viceversa in cui il programma di Bianca Berlinguer ottiene lo share più basso risulta essere il Molise con l’1,53%, seguito dalla Campania con il 3,25%, quindi c’è il Lazio con il 3,45% di share.