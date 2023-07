Una delle certezze più evidenti, è che questi sono i palinsesti televisivi più turbolenti degli ultimi anni. Quelli della Rai hanno avuto una genesi complicata, figlia del cambio dirigenziale che ha visto l’ingresso di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi nuovo AD e nuovo direttore generale della televisione pubblica. Dei palinsesti che sono nati nelle poche settimane che hanno visto operativi i nuovi dirigenti della Rai. Pure Mediaset nelle ultime ore ha visto un certo caos figlio dell’ingaggio di Bianca Berlinguer.

Con una mossa degna dei tempi migliori del padre, Piersilvio Berlusconi ha condotto direttamente la trattativa che ha portato l’ex direttrice del Tg3 Bianca Berlinguer a Rete 4. Come già anticipato da questa testata, Bianca Berlinguer condurrà la nuova prima serata del martedì della rete Cenerentola di casa Mediaset, ereditando lo spazio di Fuori dal coro che scivola al mercoledi sera.

L’impegno di Bianca Berlinguer però non si esaurirà alla sola prima serata del martedì. Si sta sviluppando nelle ultime ore l’idea di utilizzarla anche per una striscia di informazione giornalistica, sempre su Rete 4. L’idea al momento sarebbe quella di farle fare una staffetta con Nicola Porro da gennaio alla guida di Stasera Italia. Indiscrezione correttamente riportata dal blog di Davide Maggio e verificata da TvBlog. La mente va naturalmente alla genesi televisiva di Cartabianca che partì proprio dal preserale di Rai 3. Andava infatti in onda alle ore 18,30 prima dell’edizione principale del Tg3. Poi i dati di ascolto poco confortanti del Politics di Gianluca Semprini, spinsero la Rai a chiudere quel programma che prese il posto del Ballarò di Massimo Giannini.

Antonio Campo Dall’orto e Daria Bignardi decisero di rivolgersi ad una vecchia volpe Rai, ovvero a Bianca Berlinguer, per prendere il posto di Politics. Nacque cosi l’attuale Cartabianca. Ora Bianca Berlinguer vuole tornare a quel tandem, preserale più prime time, che fu in pratica la genesi del suo Cartabianca. Lo vuole fare su Rete 4, chiamata direttamente e fortemente voluta dall’AD di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Una trattativa gestista direttamente dal secondogenito di Silvio Berlusconi, all’oscuro di tutti i dirigenti dell’azienda di Cologno Monzese.

Bianca Berlinguer ha deciso dunque di lasciare mamma Rai. Ma chi erediterà ora lo spazio del martedì sera di Rai3? Si stanno vagliando in queste ore le candidature dei possibili padroni di casa di questo spazio televisivo. Un nome che è uscito nelle ultime ore è quello di Monica Giandotti, che però non è fra le più papabili a questo incarico. La scelta verrà, senza fretta. Nel frattempo è Manuela Moreno, con il suo Filo rosso, a condurre la prima serata, per ora solo estiva di Rai3.

Tornando a Mediaset, si fa spazio una voce che riguarda la versione del fine settimana di Stasera Italia, alla cui guida, secondo quanto risulta a TvBlog, dovrebbe arrivare l’attuale direttore del Giornale Augusto Minzolini. Alla direzione del Giornale circola voce di un ritorno di Alessandro Sallusti. Stasera Italia invece, versione feriale, sarà condotta da settembre, come già noto, da Nicola Porro, che raddoppierà l’esperienza di Quarta Repubblica, confermata il lunedì sera su Rete 4.

Intanto a Mediaset si registrano frizioni circa la decisione di far condurre Pomeriggio 5, o come si chiamerà, a Myrta Merlino. Ci sono infatti risorse interne, da tempo alla guida di programmi Mediaset, che si sarebbero aspettate una chiamata alla conduzione di Pomeriggio 5. La mente va certamente a Federica Panicucci, soldatino Mediaset da tanti anni e ora alla guida di Mattino 5, per altro con notevoli soddisfazioni in termini di ascolti. Ma pare che a Mediaset si sia deciso davvero di cambiare aria e l’indiscrezione di una uscita di Ilary Blasi, diventa sempre di più insistente. Chi sarà il prossimo o la prossima ?