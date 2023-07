Per ora nessun nome per il dopo Bianca Berlinguer nella prima serata del martedì di Rai3. Nonostante siano circolati sui media, non è stata presa nessuna decisione in merito. E non è neppure all’orizzonte l’annuncio di chi condurrà il talk show del martedì di Rai3 nella prossima stagione tv. La Rai ha deciso di prendersi tutto il tempo che serve, per una decisione che verrà presa non a breve termine.

Alla presentazione dei palinsesti Rai prevista per domani a Napoli quindi non verrà fatto nessun annuncio rispetto a chi condurrà il programma che sostituirà Cartabianca su Rai3. D’altronde c’è tempo. La trasmissione tornerà a settembre. Inoltre in estate la serata del martedi della terza rete è presidiata da Manuela Moreno, che conduce Filo rosso.

Per altro la Moreno potrebbe essere una delle candidate a condurre lo spazio del martedi della terza rete anche per la prossima stagione tv. L’impegno estivo della conduttrice di Tg2 Post potrebbe essere quindi una specie di test, in vista dell’autunno. Rispetto ai candidati circolati sui media su chi prenderà il posto della Berlinguer, in Rai si tende a far sapere che sono tutti nomi che al momento sono scritti sulla sabbia.

Nominativi quindi che potrebbero essere cancellati con un colpo di vento. I nomi, giusto per la cronaca, che sono circolati sono quelli di Monica Giandotti. Lei per altro era già stata “sistemata”, le era stato assegnato Poster su Rai2. Quindi sono usciti pure i nomi di Peter Gomez e di Luisella Costamagna, si dice in quota “Contiana“. Ma più che nomi queste sembrano pedine di scambio. Al martedì sera di Rai3 serve un pezzo grosso. Uno che sappia cosa vuol dire governare un talk show.

Uno che unisca gli ascolti ai ragionamenti dei suoi ospiti, che devono essere di tutti i colori. Uno che appena entra in uno studio televisivo, sappia come riempirlo e sappia cosa gli può dare. Serve uno che attiri l’attenzione del pubblico, instillandogli dubbi, aiutandolo a toglierglieli e a farsi una propria idea. Insomma serve uno che sappia fare il talk show. Serve che facciamo un nome? No, è abbastanza chiaro.

Ricordiamo che il grande Biagio Agnes, quando se ne andò Pippo Baudo, chiamò Adriano Celentano a condurre Fantastico. Non un conduttore qualunque. Non che Bianca Berlinguer sia paragonabile al grande Pippo. Ma se si vuole dare un segnale forte e battere la concorrenza dei talk del martedì, occorre trovare un “Celentano dei talk“. Difficile trovarne uno, ma non impossibile. Occorre almeno provarci. “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”, diceva San Francesco D’Assisi.