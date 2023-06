Giornalista di lungo corso in Rai. Prima ad Agorà su Rai3. Poi chiamata dall’amico Stefano Coletta su Rai1 a fare da partner di Marco Frittella a Unomattina. Poi con la rivoluzione Maggioni, torna nelle mura amiche di Agorà, con cui sta terminando la stagione tv in corso. Le mura “amiche” di Agorà l’anno prossimo vedranno l’arrivo però di un nuovo inquilino, si tratta di Roberto Inciocchi. Il giornalista conduttore di Sky Tg24 lascia il canale all news dell’emittente satellitare per prendere la conduzione di Agorà. L’appuntamento quotidiano informativo di Rai3, in onda fra le 8 e le 10 del mattino.

Monica Giandotti dunque lascerà questa fascia del mattino. Ma la moglie del giornalista di Repubblica Stefano Cappellini non resterà ferma. Nella prossima stagione tv prenderà il timone di un nuovo programma televisivo che sarà posizionato nel pomeriggio del sabato. Il titolo di questa nuova trasmissione sarà Poster e andrà in onda fra le 17 e le 18.

Il programma proporrà delle inchieste che cercheranno di mettere una lente d’ingrandimento rispetto al rapporto fra gli adulti e i giovani di oggi. Il complesso rapporto, per esempio, fra chi è già inserito da tempo nel mondo del lavoro e chi invece studia e ci deve ancora entrare. Un programma che non si limiterà ad analizzare solamente questo, ma anche il modo di vedere le cose di chi oggi è adulto, rispetto a chi invece è giovane e viceversa. I diversi punti di vista, rispetto a determinate situazioni e problemi. Insomma un programma che mostrerà i molti lati della nostra società attuale, cercando di proiettarli, attraverso gli occhi dei ragazzi di oggi, verso il futuro. Confezionando cosi un “Poster” di quello che siamo oggi.

Un programma sulla carta piuttosto ambizioso, ma proprio per questo estremamente stimolante. Il tutto attraverso gli occhi dell’inchiesta giornalistica, che non si ferma al mero talk show da studio “generazionale”, come spesso, anche a sproposito vengono etichettate certe trasmissioni. L’appuntamento dunque con Poster, titolo “baglionesco“, è da settembre il sabato pomeriggio, con Monica Giandotti su Rai2.