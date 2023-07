Ha chiuso da poco l’edizione 2023 dell’Isola dei famosi e per Ilary Blasi questo potrebbe essere l’ultimo impegno televisivo a Mediaset. Dopo l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 di ieri ufficializzato dall’azienda fondata da Silvio Berlusconi (con sotto inteso addio all’azienda milanese) per ora sotto traccia, ce ne sarebbe un altro. Pare infatti, da insistenti voci provenienti dai corridoi di Cologno Monzese, che anche per Ilary Blasi si starebbero per spegnere le telecamere di Mediaset, i cui palinsesti saranno presentati martedì.

Sembra, secondo i rumors che circolano, che per Ilary Blasi non ci saranno più programmi all’orizzonte sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva. Mediaset avrebbe infatti deciso, nell’ottica di rinnovamento degli ultimi tempi, di non avvalersi più della sua conduzione. L’isola dei famosi invece dovrebbe tornare nella prossima stagione di Canale 5. Sarebbe stato infatti firmato un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe il celebre reality show per altri due anni a Canale 5.

Ma se L’isola dei famosi tornerà, se le voci di cui sopra saranno confermate, dovrebbe avere una nuova conduttrice. Il plotone di prime serate d’intrattenimento di Canale 5 si aprirà con il Grande fratello vip 8, quindi arriverà Io canto e Tu si que vales. Poi ci dovrebbe essere una versione invernale di Temptation island. Quindi i soliti C’è posta per te, Amici e l’appena rinnovata Isola dei famosi, più forse qualche sorpresa nel campo dell’intrattenimento, oltre a serate one shot.

Dovrebbe poi arrivare, dopo tanti annunci andati a vuoto, una edizione della Talpa. Magari incastonata fra la fine del Grande fratello vip e l’inizio dell’Isola dei famosi. Fine del Gf vip 8 che potrebbe avvenire prima del Festival di Sanremo 2o24. Una Talpa però che pare non sarà realizzata dalla Fascino di Maria De Filippi, che pur aveva fatto qualche riunione in passato per questo format. Per la Talpa si parla anche di una possibile collocazione su Italia 1. Poi, come quest’anno, arriverà una nuova serie di Temptation island estiva su Canale 5. Ma scopriremo tutto martedì ai palinsesti Mediaset.