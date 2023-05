E’ stato un successo l’esperimento di questa stagione televisiva dell’intrattenimento di Rai1. Parliamo di The voice kids, che ha ben figurato nel suo esordio televisivo sulla prima rete Rai e che per questo motivo si è guadagnato una seconda edizione nella prossima stagione televisiva. Si dovrà decidere nelle prossime settimane la sua collocazione appena si scoprirà il destino dell’attuale amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e di conseguenza si metteranno nero su bianco i palinsesti della televisione pubblica della prossima stagione televisiva. Le due collocazione di cui si parla sono a dicembre, oppure più avanti, più o meno come quest’anno, ma con una serie più lunga vs Amici di Maria De Filippi, cui potrebbe dare più filo da torcere rispetto al Cantante mascherato di quest’anno. Mediaset pare abbia deciso di rimettere in pista uno dei suoi titoli del passato che vedevano in campo dei piccoli cantanti, ovvero Io canto.

La motivazione di questa decisione è del tutto evidente, ovvero tornare a spremere il limone, che pare sia tornato con il successo di Voice kids succoso. Tornare quindi a proporlo anche al suo pubblico e al contempo spremerlo il più possibile, affiché resti allo spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici, meno succo possibile. Per fare questo sarebbe stata decisa la messa in onda di questo spettacolo musicale già da settembre, ai fini di cui sopra. Alla conduzione di questa nuova edizione di Io canto sarebbe stato confermato Gerry Scotti, che come è noto è stato l’anfitrione già delle precedenti serie di questo programma.

La collocazione di questa nuova edizione di Io canto potrebbe essere la domenica sera, slot che già attualmente è occupato dallo stesso Gerry Scotti con il suo Show dei record. L’intrattenimento di Canale 5 del prossimo autunno vedrebbe dunque di domenica Io canto, di lunedì e giovedì la nuovissima serie del Grande fratello vip 8 e di sabato l’inossidabile Tu si que vales. Le decisioni sui prossimi palinsesti autunnali di Canale 5 verranno prese nelle prossime settimane, al momento queste sarebbero le intenzioni dei dirigenti dell’azienda di Cologno Monzese (MI).