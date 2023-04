L’imbarazzo dei vertici Mediaset e anche del conduttore del programma Alfonso Signorini rispetto alla piega che ha preso l’edizione numero 7 del Grande fratello vip è stato piuttosto evidente. L’esclation di alcuni comportamenti di taluni concorrenti di questo popolare reality show, ha portato la principale televisione commerciale italiana ad attuare prima una frenata rispetto a quel modus operandi dei cosidetti “vipponi”, rigorosamente con la “v” minuscola e poi a mettere in atto alcuni provvedimenti disciplinari che ne hanno fortemente ridotto l’impatto negativo nello show del lunedì sera di Canale 5. Naturalmente le motivazioni di tutto questo, ovvero del comportamento dei vertici Mediaset (azienda quotata in borsa con tutto quello che ne consegue) rispetto alla piega che aveva preso il Grande fratello vip abbiamo già avuto modo di evidenziarle e che qui ribadiamo.

C’è infatti un’ incontrovertibile verità e cioè che Canale 5, televisione squisitamente commerciale, vive delle inserzioni delle aziende che scelgono questo veicolo mediatico per pubblicizzare i loro prodotti e se è vero che non possono vedere mischiati i loro marchi a parolacce e volgarità di varia natura è pur vero che occorre loro una platea quanto più ampia e selezionata possibile al fine di raggiungere quanti più potenziali clienti. Il Grande fratello vip, lo abbiamo già sottolineato più volte da queste parti, permette a Canale 5 di avere -parlando di ascolti- un segno 2 davanti per due serate alle settimana di oltre 4 ore di diretta (media di questa ultima edizione 20,48% di share, 20,25% per l’edizione numero 6) avendo pure un pubblico sostanzialmente giovane che fa gola a Publitalia.

Grande fratello vip e i programmi di Fascino sono le uniche produzioni d’intrattenimento che fanno segnare un 2 davanti nelle lunghe serate di Canale 5. Tutto il resto è sotto questa doppia cifra, dalle fiction (tranne rarissime eccezioni) agli altri varietà, per non parlare dei film (il calcio fa gara a parte, qui parliamo di produzioni televisive originali).

Chiaro dunque che è matematicamente impossibile per Mediaset rinunciare al Grande fratello vip. Ecco che infatti, come annunciato da queste parti, il programma è stato ovviamente confermato anche per la prossima stagione televisiva con l’edizione numero 8, guidata sempre da Alfonso Signorini, che ha un patto di ferro in questo senso con l’editore. Aggiungiamo inoltre che, contrariamente a quanto si è scritto, i raddoppi non sono minimamente messi in discussione (Publitalia, come detto, ne ha bisogno) e che andrà in onda da settembre almeno fino alla fine di gennaio ’24, per poi passare il timone ad un programma che potrebbe non essere più l’Isola dei famosi.

Ma proprio per il discorso di cui sopra, sfociato nell’ultima parte di questa complicata stagione numero 7 del Grande fratello vip (qualcuno voleva addirittura farla chiudere senza un vincitore, devolvendo tutto il montepremi finale in beneficenza, proprio per evidenziare quanto fosse stata in qualche modo “difettosa” questa serie del reality show Endemol) l’edizione numero 8 segnerà una specie di spartiacque rispetto al suo passato.

Quella che vedremo in onda dunque dal prossimo mese di settembre 2023 e fino alla fine di gennaio ’24, sarà un’edizione totalmente rinnovata di questo programma, in tutto e per tutto, un’edizione appunto che farà segnare uno spartiacque rispetto al suo passato. Aspettiamoci dunque grandi novità per il doppio appuntamento settimanale del Gf vip 8 a partire da una maggiore sobrietà in tutto, dalla scelta del cast con vip mischiati a nip (il confine fra vip e nip con i social è ormai davvero labile) ad una sempre maggiore attenzione alle storie di chi vi partecipa, finanche ad una casa più a misura della gente comune che vive la quotidianità della società di oggi, dando cosi molta meno importanza all’immagine e di più al vissuto, cosa questa che fa già da tempo, con grande maestria per altro, Maria De Filippi nel suo C’è posta per te.

Insomma un Grande fratello vip 8 che abbandonerà in qualche modo certa patina sulfurea ereditata da alcuni cliccatissimi profili social, per abbracciare la vita concreta di tutti i giorni, anche attraverso gli occhi dei vip o sedicenti tali, mischiati a nip, o sedicenti tali, perchè alla fine della fiera, la cosa più importante non è dove si va, ma chi si incontra.