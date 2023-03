Grande Fratello Vip 7, il nuovo rimprovero di Signorini: “L’editore è intervenuto manifestando il suo disappunto molto forte” (VIDEO)

Dopo la sospensione della replica dello scorso venerdì della puntata del Grande Fratello Vip 7 su La5, scelta presa da Pier Silvio Berlusconi dopo aver visionato il contenuto della puntata, questa sera è arrivato un nuovo rimprovero da parte di Alfonso Signorini, rivolto ancora una volta principalmente ai concorrenti, anche se anche Sonia Bruganelli non si è sottratta a un mea culpa.

“Il reality non può essere per sua natura un programma politicamente corretto” ha esordito Signorini, riprendendo uno dei suoi cavalli di battaglia, “deve essere invece un programma che aderisce nel bene e nel male alla realtà” ha proseguito il conduttore. “La difficoltà di questo programma qual è? Il rispetto del limite, pure in un programma così come può essere il Grande Fratello Vip. Bene vipponi, questo limite è stato superato” ha spiegato Signorini:

Non è solo il problema di una puntata difficile come la scorsa puntata, è un problema sul quale voi siete stati attenzionati più volte nel corso di questa edizione. Quante volte io vi ho richiamati all’ordine? Quante volte abbiamo preso insieme al Grande Fratello dei provvedimenti duri, l’ultimo la riduzione del budget? Ma ce ne sono stati parecchi, mai come in questa edizione. La scorsa è stata una puntata che ha segnato il superamento di un limite, al punto che l’editore di questa azienda è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto molto forte, riguardo al mancato rispetto di questi limiti.

“Perché si sono superati i limiti” ha continuato Signorini “per le parolacce, a cui voi siete stati richiamati più volte nel corso di questa edizione – quante volte ve l’ho detto e non mi avete ascoltato. È stato superato nell’atteggiamento, avete avuto spesso un atteggiamento voglio dire aggressivo nel vostro relazionarvi con gli altri, gli uomini verso le donne, le donne con le donne, un atteggiamento che non può più essere accettato. È stato superato il limite nel porgersi, nel vestirvi, perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5”.

“Per tutta questa serie di ragioni è necessario che noi tutti insieme – lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset e io mi associo, quindi credo che sia doveroso – dobbiamo chiedere scusa al pubblico che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo: è una questione di percorso” ha ribadito Signorini, riprendendo poi l’immagina della “casa nelle case”.

Alfonso ha qualcosa di molto importante da dire ai VIP, si tratta di quanto successo nella scorsa puntata. #GFVIP pic.twitter.com/eE0gIoIoVf — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

“Vogliamo tornare a essere un esempio di televisione, che continua a non prendersi sul serio, che continua nella sua leggerezza, però una televisione garbata, civile, senza essere accusato nel mio caso di essere un inquisitore o una signorina Rottermeier, come spesso mi dicono, ma semplicemente il mio è un richiamo alle norme delle buone educazione, di cui la televisione deve farsi portavoce” ha concluso Signorini, prima di ammonire:

Da questa sera, io ve lo dico, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più tollerata. Se sentiremo ancora parolacce inappropriate continue – poi se scappa una parolaccia non muore nessuno – […], quando l’atteggiamento diventa violento o aggressivo e i contenuti sono, lasciatemelo dire, poco maturi e poco intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata.

Dopo un’intervento di Daniele Dal Moro dalla Casa, in studio è invece voluta intervenire Sonia Bruganelli:

La mia vena la volta scorsa ha esagerato, soprattutto con le due ragazze, perché poi in comunicazione è importante quello che si dice, ma è ancora più importante la modalità con cui lo si dice. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare da qualcosa in cui io, per il lavoro che faccio in questo momento, non dovevo farmi condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che ci è rimasta molto male, e anche per Giaele.

Questo ennesimo rimprovero avvenuto al Grande Fratello Vip 7, con le conseguenti scuse, basterà più che ai telespettatori all’editore?