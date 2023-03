Grande Fratello Vip 2023, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, lunedì 6 marzo 2023, in prima serata, su Canale 5, con la nuova puntata. Al fianco del conduttore ci saranno, come sempre, in qualità di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social su quanto avvenuto, in diretta tv. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging da partire dalle 21.30 circa.

Grande Fratello Vip 2023, puntata 6 marzo, anticipazioni

Nella puntata di questa sera, scopriremo il nome del primo finalista. Durante l’ultimo appuntamento andato in onda, si sono svolte le consuete nomination ma non c’è il rischio di alcuna eliminazione, bensì scopriremo chi potrà puntare alla vittoria di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I candidati sono Davide, Antonella, Tavassi, Micol, Andrea, Nikita, Oriana. Il più votato, in questo caso, non rischia l’eliminazione ma saprà di essere tra i papabili vincitori nella finale di inizio aprile 2023.

Poi si parlerà ancora dei due rapporti burrascosi all’interno del Grande Fratello Vip 2023, quello tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e quello tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I loro legami continuano a subire forti scossoni e sembrano non trovare pace. Ci sarà un ennesimo confronto in diretta, stasera?

I concorrenti sono Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Davide Donadei.

