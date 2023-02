Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip 2023 con una citazione sulla cattiva educazione. E non è stato un caso, visto il discorso che ne è seguito, proprio dal conduttore:

“Ci sono devi giovani educati, dai valori sani. Ma questa deriva, fastidiosa vedersi, non è legata alla natura ingrata ma ad una cattiva educazione. E noi, che siamo il programma più politicamente scorretto, non possiamo più accettarlo. Arriverà un provvedimento che riguarderà tutti e sono responsabili di un clima che non possiamo più accettati. La casa è divisa dai Persiani e dai Persiani, in due schieramenti ben distinti”

Dopo essersi collegato con la casa del Grande Fratello Vip 2023, ha chiesto la divisione delle due fazioni.

“Sono due gruppi che rispecchiano due modi di vivere la casa in maniera completamente diversa. Vorrei 4 persone che sabato si sono distinte in maniera “particolare”, senza giudizi. Invito Matteo, Nikita, Oriana e Onestini in salone”.

Vengono mostrati alcuni video sulla serata. Si parte dalla discussione su un bicchiere ‘non lavato bene’ e un cucchiaio lanciato (sì, avete letto bene). Insomma, nella casa sono nate discussioni litigi (tra Onestini e Matteo, ad esempio). Matteo ha visto una provocazione da parte di Luca mentre lo stesso Onestini ha accusato Nikita di segnare osservazioni su un foglio, da poi leggere in puntata.

Signorini sottolinea come Onestini abbia voluto provocare chiaramente. E, parlando di Oriana la ammonisce (“Bevi troppo, c’è bisogno che te lo dica io?”) ma lei ribatte (“Ho bevuto poco quella sera, rispetto al solito”) e accusa Matteo, dicendogli di non criticare le donne. E, a quest’ultimo, critica per aver detto ad Oriana “Tu vuoi insegnare le cose a me in Italia?”.

Dopo la pubblicità, si passa alla discussione tra Oriana e Martina “e sono volate parole di troppo”.

“Una scena pietosa” commenta Signorini, riferendosi alle offese che si sono dette Oriana e Martina.

“Lo ripeto perché voglio che il pubblico sappia quello che si sono dette, frasi pesantissime e orrende nella bocca di chiunque. La situazione è andata sempre più trascendendo. Oriana è andata a mezza casa a dire che Martina le aveva dato della pr0stituta”.

Martina prende parola per chiedere scusa ad Oriana e Signorini evidenzia come dovrebbe essere anche Oriana a farlo.

“Siete lì per divertirvi e divertire il pubblico. Si diverte secondo voi a vedere questa scene? Io cambio canale. A volte io lo faccio, siete un pessimo esempio”

Anche Orietta Berti tuona contro i concorrenti (“Sono dei privilegiati pagati per stare lì a dire delle fesserie“).

Alfonso Signorini, dopo circa 45 minuti di video e ramanzine, finalmente arriva a rivelare il provvedimento per i concorrenti e “che li riportasse tutti all’ordine”:

“Il Grande Fratello ha preso una decisione molto dura. Occorreva dare un provvedimento esteso a tutta la casa perché il clima è pesante in tutta la casa. Qualcuno dirà che non è giusto perché non c’entrava niente ma spesso accade così anche nella vita. Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammesse, le immagini che abbiamo visto non rispettano lo spirito di questo programma: provocazioni, scatti d’ira e atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni, il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane, il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Compreso il budget del vino, hai capito Oriana? Onestini?”

Sembrava ci fosse rischio di collettiva nomination flash e, invece, no, si parla di budget dimezzato.

Ah.

Insomma, la punizione farà cambiare atteggiamento o nasceranno semplicemente nuove discussioni e confronti proprio per il budget dimezzato? Perché gli animi, “a pancia vuota”, non è che migliorino…