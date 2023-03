Altro che busta nera, qui è cartellino giallo per il Grande Fratello VIP 7. Potremmo riassumere così la situazione scomoda venutasi a creare a Mediaset dopo la trentottesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andata in onda ieri, 2 marzo 2022, per il secondo appuntamento settimanale (qui seguita dal nostro Sebastiano Cascone dall’inizio alla fine).

Se qualcuno di voi sta aspettando la messa in onda della replica su La5 (questo canale solitamente riserva il prime time del martedì e del venerdì per replicare la puntata del GF VIP andata in onda il giorno prima), può tranquillamente cambiare i suoi piani. Questa sera infatti il canale 30 del digitale terrestre offrirà un film dal titolo Un’ottima annata – A good year.

Ma come mai questa decisione improvvisa? Secondo quanto rivela FQ Magazine, oggi negli uffici dei piani alti di Cologno Monzese i nervi sarebbero stati particolarmente tesi dopo gli accadimenti di ieri sera. Troppe liti, volgarità e parolacce avrebbero portato l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ad un serio provvedimento, la decisione di cancellare la replica di stasera, 3 marzo 2023, su La5.

E’ tutto? Affatto. Lo stesso sito fa sapere che – secondo sue fonti – l’AD avrebbe già richiamato più di una volta la produzione del reality show ad un ridimensionamento della linea del programma per rispetto nei confronti del pubblico, evitando rischi di ulteriori derive trash.

Che le discussioni facciano parte del gioco – perché dopotutto ricordiamo ai più che Grande Fratello VIP lo è, tosto, ma pur sempre un gioco – non siamo noi a scoprirlo. Il pepe del reality show sta nelle dinamiche che scaturiscono gli concorrenti, nel 90% dei casi le conseguenze naturali a queste dinamiche son proprio le liti, ma evidentemente le grida di ieri (a partire dalla sfuriata di Signorini contro alcuni concorrenti, passando per la lite tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi, il faccia a faccia Donnamaria-Fiordelisi e le sonore parolacce ascoltate nell’arco della serata) hanno generato più di qualche malumore per arrivare ad una seria decisione che potrebbe creare un precedente nella storia del Grande Fratello VIP.

Per totale informazione, la puntata è comunque disponibile integralmente su Mediaset Infinity.