Nella trentottesima puntata del Grande Fratello VIP, i nervi a fior di pelle non sono solamente quelli che registriamo all’interno della casa, ma se ci si mette persino Alfonso Signorini allora c’è qualcosa che non va e sul serio. Tutto accade durante la discussione che vede al centro dell’attenzione Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e parte dei concorrenti della casa.

Il dibattito si infuoca tra i due, ma ad attizzare ulteriormente gli animi sono le dichiarazioni di Sonia Bruganelli che non le manda a dire nei confronti di Edoardo Tavassi, amico di Donnamaria. Per l’opinionista Edoardo è un personaggio “subdola, opportunista e stratega” con l’atteggiamento “da guascone romano” nonché “manipolatore burattinaio” nei confronti di concorrenti “che hanno scarsa personalità”. (QUI il video)

“A quasi 40 anni stai facendo la figura di una persona senza anima, persino lo stesso Edoardo Donnamaria che da quando sta dietro di te ha rovinato completamente il suo percorso”. Tavassi dunque replica alle accuse della Bruganelli con una battuta “Hai un televisore che arriva fino al canale 54 (si riferisce quindi al canale 55 di Mediaset Extra, ndr). Secondo me tu questo programma non lo segui“.

Bruganelli dunque non ci sta e riprende la parola “Non ti devi permettere di dire quello che io vedo e non vedo fuori da qui. Questo è il mio lavoro. Non entro nelle dinamiche di quello che sei fuori dal reality“. Sonia poi fa i nomi di Micol e Giaele, a suo parere carenti di personalità.

Questo – nonostante l’opinionista del Grande Fratello VIP abbia semplicemente evidenziato un suo punto di vista com’è normale che sia – non fa altro che peggiorare la situazione e le grida in casa si moltiplicano fino all’ennesima situazione dove l’accavallarsi delle voci porta Signorini ad alzare la sua. Prova a chiudere il capitolo, ma Donnamaria riprende improvvisamente a parlare interrompendo il conduttore che, arrivato al limite della sopportazione, esplode in un: “Basta! Donnamaria basta! Mi costringete a togliervi la parola! Se ti dico stai zitto, stai zitto. Punto. Chi è che guida il programma? Sei tu? Vuoi venire al mio posto? Ma che è ‘sta roba? Ma a casa tua non ti hanno insegnato l’educazione? Ma dove siamo? Anche basta! Ecco quando parlo di clima avvelenato. Siete profondamente maleducati quando fate così. Lasciateci lavorare! A questo punto parlate quando io vi do la parola. Sono un dittatore? Mettetela così“.