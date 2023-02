Sabato 4 febbraio, in prima serata, su Canale 5 nuovo appuntamento conn “C’è posta per te 2023” , il people show condotto da Maria De Filippi.

Tante le storie che la conduttrice racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari.

C’è posta per te 2023 ospiti quinta puntata 4 febbraio

Due bellissimi regali coinvolgono la campionessa del nuoto azzurro, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, che è anche il suo preparatore atletico. Ed Il Volo, il trio di fama internazionale formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

C’è posta per te: i postini

A consegnare l’invito di Maria, i postini Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo.

C’è posta per te 2023 quinta puntata 4 febbraio: dove vederla in diretta tv e live streaming

Per seguire l’appuntamento di questa sera con C’è posta per te bisognerà sintonizzarsi alle 21:25 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà tutta la puntata con l’immancabile livelogging.

Dopo la messa in onda, è possibile rivedere o recuperare le puntate sul sito di Witty Tv.

C’è posta per te 2023 sui social

Si può seguire la trasmissione su:

Witty Tv: http://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/

FB e IG: @cepostaperteufficiale

TW: @CePostaPerTeOff

La puntata odierna si può commentare, sui social network, con l’hashtag #cepostaperte.