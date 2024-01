C’è Posta per Te 2024: Paolo Bonolis e il cast di Terra Amara ospiti della puntata del 13 gennaio, come partecipare

Gennaio segna il ritorno di C’è posta per te 2024, ventisettesima edizione del people show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 e diventato un vero punto di riferimento per la tv italiana con le sue storie, i suoi ospiti e le sue sorprese. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

C’è posta per te 2024, puntate

Prima puntata 13 gennaio 2024

Ospiti della prima puntata sono Paolo Bonolis e gli attori della soap Terra Amara Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş.

C’è Posta per Te 2024, quando inizia?

La nuova edizione del programma va in onda a partire da sabato 13 gennaio 2024, ogni sabato sera dalle 21:30 all’01:00 circa, su Canale 5.

C’è Posta per Te 2024, il programma

Anche in quest’edizione del programma in onda dal lontano 2000, Maria De Filippi prova a far riappacificare persone che, per molteplici motivi, hanno interrotto i loro rapporti. Durante il people show, in questi anni, sono state raccontate storie di ricongiungimenti familiari, storie d’amore giunte al capolinea, tradimenti, storie di primi amori mai dimenticati e richieste di una seconda opportunità dopo un errore commesso. Dopo aver ascoltato le parole del mittente della lettera, il destinatario, giunto in studio dopo aver ricevuto l’invito, deciderà se aprire la busta e incontrare la persona cara o chiuderla e lasciare lo studio.

Oltre alle storie classiche, una tradizione del programma sono anche le sorprese che vedono sempre la partecipazione di un personaggio famoso. I protagonisti delle sorprese sono persone che hanno attraversato, o stanno attraversando, un periodo difficile o persone che i mittenti delle sorprese vogliono ringraziare per molteplici motivi, facendogli una sorpresa con il loro vip preferito.

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, scritto da Lucia Chiorrini con Emanuela Sempio, Camilla Capogrossi, Anna Maria Celani, Giusy De Filippo e Rita Leccio, con la collaborazione di Barbara Cappi, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Carcano.

Il format originale è stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e Stati Uniti.

Chi sono gli ospiti di C’è Posta per Te 2024?

Dalle anticipazioni dei mesi prima della messa in onda risultano essere ospiti di questa edizione Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Emanuel Lo insieme a Giorgia, Stefano De Martino, Michele Morrone, Raoul Bova, Luca Argentero e Matteo Berettini. Da Terra Amara, invece, Murat Ünalmis , Melike İpek Yalova, Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş.

Chi sono i postini di C’è posta per te 2024?

I postini del programma che consegnano gli inviti ai destinatari in sella sulle loro biciclette in giro per l’Italia, sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Come si fa a scrivere a C’è posta per te?

Il programma seleziona i personaggi e le storie da raccontare a seconda di quanto viene inviato in redazione. È possibile inoltrare la richiesta di partecipazione al programma andando sul sito Witty Tv, nella categoria Casting e, successivamente, nella categoria Racconta la tua storia. Si può anche inviare un messaggio WhatsApp al 337 14 29 453 o chiamare il numero 06 37 35 29 00.

C’è Posta per Te 2024, replica

Il programma non ha repliche previste nell’arco della settimana: si può seguire solo il sabato sera su Canale 5 o rivederlo n streaming.

C’è posta per te 2024 su Mediaset Infinity e Witty Tv

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è visibile in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv. A questo link la pagina ufficiale del programma.