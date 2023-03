Si è letto tanto, forse anche troppo, su questa ultima edizione (in ordine di tempo e non in assoluto, come avremo modo di raccontarvi) del Grande fratello vip, la numero sette. Un’edizione che sicuramente ha avuto le sue criticità, ultima di queste la deriva dei toni che hanno costretto l’editore, in accordo con il conduttore della trasmissione, ad intervenire affinché si corresse ai ripari facendo tornare il programma all’interno di un alveo più consono ad un programma di prima serata sulla rete commerciale più popolare e famigliare della televisione italiana. Toni che si erano alzati su livelli troppo vicini a quel far west mediatico che sono spesso, ma non sempre, i social network.

Il Grande fratello vip 7 dunque ha dovuto bacchettare, dopo ripetuti avvertimenti, alcuni dei suoi concorrenti, anche arrivando all’extrema ratio della squalifica, provvedimenti che potranno essere presi pure nelle prossime puntate, le ultime in vista della finale del 3 aprile. Va detto, ad onor di completezza d’informazione, che l’invito dell’editore Mediaset non si è limitato al popolare reality show condotto da Alfonso Signorini, ma è stato rivolto anche ai programmi del day time della rete ammiraglia del gruppo fondato da Silvio Berlusconi, quindi sia alle trasmissioni del mattino, che a quelle del pomeriggio.

Ma ora che succederà nella prossima stagione televisiva per il Grande fratello vip? Per rispondere a questa domanda occorre specificare una cosa fondamentale per un gruppo televisivo commerciale e cioè che deve vendere spazi pubblicitari e deve garantire agli inserzionisti una certa capacità di penetrazione nel pubblico al fine di vendere i loro prodotti. A fianco di questo però deve anche garantire ai propri inserzionisti contenuti che non siano volgari e portatori di messaggi negativi. Il Grande fratello vip, per quel che riguarda la garanzia di ascolti ha fatto centro anche quest’anno, garantendo a Canale 5 una media del 20% di share e oltre, per due sere la settimana, fra prima e seconda serata, con oltre 8 ore di televisione fra la puntata del lunedì e quella del giovedì, più un paio d’ore di day time pomeridiano.

Sul fattore contenuti il messaggio lanciato agli inserzionisti per la prossima stagione è chiaro e va inteso in questo senso l’invito, anche perentorio, fatto dall’editore al team della trasmissione di rimettere in carreggiata il Grande fratello vip, dopo una certa deriva dei toni degli ultimi tempi. Il messaggio inviato agli inserzionisti è piuttosto chiaro: vi garantiamo gli ascolti e con quelli anche i contenuti che saranno consoni per una rete per famiglie quale deve essere Canale 5 e sulla quale voi desiderate investire. Alla luce di tutto ciò ecco dunque che Mediaset, società oltretutto quotata in borsa, con tutto quello che ne concerne, ha deciso di confermare il Grande fratello vip anche per la prossima stagione televisiva. Conferma anche per Alfonso Signorini, con cui l’editore ha un patto di ferro, alla guida per la quinta volta consecutiva di questo programma, che torna stasera con una nuova puntata ovviamente su Canale 5.