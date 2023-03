Grande Fratello Vip 7, Andrea Maestrelli eliminato, ma pesca il biglietto di rientro

La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 7 non ha prodotto alla fine nessun eliminato, dato che Andrea Maestrelli, eliminato dal gioco, è rientrato grazie al biglietto contenuto nel bussolotto che aveva trovato dentro la Casa appena entrato. Ad eliminarlo era stato, infatti, il televoto a cui era finito insieme a Nikita, Daniele e Giaele.

Ad avere avuto la meglio fra i quattro concorrenti finiti al televoto erano stati Nikita con il 34%, Daniele con il 33% e Giaele con il 22% dei voti, mentre Andrea Maestrelli era stato eliminato con l’11% dei voti. Un risultato che poteva essere ribaltato esclusivamente dal biglietto del bussolotto, nel quale confidavano insieme allo stesso Andrea anche i suoi compagni, fra i quali Daniele che per primo nel momento dalla sua uscita dalla Casa aveva ribadito con convinzione questa possibilità.

Andrea fa parte dell’ultimo blocco di ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 7, entrato nel reality nel corso della puntata dello scorso 19 dicembre in cui insieme a lui entrò Dana Saber. La prima concorrente con cui si confrontò proprio pochi secondi dopo l’ingresso fu Nicole Murgia, con la quale aveva avuto una precedente relazione sentimentale di un paio di mesi.

L’argomento venne sviscerato nella puntata successiva in cui i due chiarirono la frase che Nicole pronunciò appena lo vide entrare nella Casa: “Ci siamo sfondati io e Andrea”. Da quel momento Andrea non è riuscito ad imporsi particolarmente al centro dell’attenzione all’interno del reality, in cui ha giocato sempre un ruolo da comprimario, non prendendo mai posizioni dissonanti, che si discostassero da quelle del resto del gruppo.

Con l’ingresso nuovamente in Casa in seguito all’eliminazione può ancora giocarsi la possibilità di conquistarsi l’agognata finale del Grande Fratello Vip 7, per la quale nell’ultima puntata è stato aperto un nuovo televoto per assegnare un nuovo posto. Andrea riuscirà nelle prossime settimane a conquistarselo?