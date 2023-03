Grande Fratello Vip 7, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, lunedì 13 marzo 2023, in prima serata, su Canale 5, con l’imperdibile quarantunesima puntata. Al fianco del conduttore ci saranno, come sempre, in qualità di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

GRANDE FRATELLO VIP 7 ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 MARZO 2023

Edoardo Donnamaria, dopo la squalifica, è tornato a farsi vivo urlando fuori dalle mura di Cinecittà. Antonella ha appreso, con gioia, le parole del fidanzato ma un pizzico di malinconia ha attraversato il percorso dell’ex schermitrice negli ultimi giorni. L’influencer riceverà una sorpresa dal ragazzo in occasione del suo compleanno. Ma non finisce qui. Torna, a grande richiesta, anche papà Stefano. In occasione dei festeggiamenti per i trent’anni, Oriana, invece, riceverà un regalo speciale dalla mamma ma soprattutto dal padre che non ha mai condiviso le sue scelte televisive.

Chi uscirà definitivamente, ad un mese dalla fine del programma, tra Andrea, Nikita, Daniele, Giaele?

GRANDE FRATELLO VIP 7: I CONCORRENTI

I concorrenti sono Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli.

GRANDE FRATELLO VIP 7 PUNTATA 13 MARZO 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il reality in diretta dalle ore 21:45 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Il giorno successivo, si possono rivedere l’intera puntata e le clip più esaustive della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.

