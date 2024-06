Io Canto Family, Carlotta ed Erika sono le vincitrici

Carlotta ed Erika sono le prime vincitrice di Io Canto Family, il nuovo spin off del talent canoro di Canale 5. Madre e figlia si sono aggiudicate così il montepremi di 50 mila euro messo in palio dalla trasmissione. Le due hanno conquistato sia la giuria che il pubblico in studio. Per loro, come per la coppia formata da Sara e dal papà Davide, sono state cinque le esibizioni nel corso della finale.

La prima cosa bella è la canzone con cui Carlotta ed Erika hanno aperto la serata. Poi madre e figlia si sono esibite con Mietta con la canzone E la luna bussò. Quando è stato il momento di portare sul palco di Io Canto Family il cavallo di battaglia dell’intera edizione, hanno deciso di esibirsi con Pazza. Carlotta ha rivelato che Pazza è stata la canzone che le è piaciuto di più interpretare: “È stata come una rivincita per tutto quello che abbiamo fatto, per tutti i momenti difficili che abbiamo passato”.

Per la sfida finale contro Sara e suo papà Davide, Carlotta e la madre Erika hanno duettato sulle note di Sei nell’anima. Proprio durante questa esibizione la piccola Carlotta non è riuscita a trattenere le lacrime, commuovendosi durante l’esibizione con la mamma. L’ultima loro esibizione è stata con Mietta, la coach che le ha accompagnate lungo tutto il percorso.

Con lei madre e figlia si sono esibite con L’amore si odia di Noemi. Al termine dell’esibizione e dopo che la giuria si è espressa, seguita poi dal pubblico in studio, Carlotta ed Erika sono state proclamate vincitrici di questa prima edizione di Io Canto Family. Con il montepremi vinto, Erika vorrà garantire alla figlia Carlotta i suoi studi nel canto. Le due però si sono promesse al termine di questa avventura anche una vacanza insieme.