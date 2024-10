Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5, la terza puntata della nuova edizione di Io Canto Generation, talent show condotto da Gerry Scotti.

La regia e la direzione artistica sono a cura di Roberto Cenci.

Io Canto Generation 2024, puntata 23 ottobre: anticipazioni

Nella terza puntata, prosegue la gara tra i giovani talenti di quest’edizione.

Gerry Scotti, inoltre, accoglierà in studio Marta Viola, vincitrice della prima edizione del programma.

Ospite della terza puntata, anche l’attore statunitense Matthew Modine, in rappresentanza della New York Film Academy che anche quest’anno garantirà al vincitore un percorso formativo nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway.

Io Canto Generation 2024, concorrenti, giuria e capisquadra: chi sono?

I capisquadra di Io Canto Generation sono Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

La giuria, invece, è formata da Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Contribuirà al verdetto finale, anche il voto di Chiara Tortorella di R101.

I concorrenti saranno accompagnati durante le esibizioni dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

I concorrenti in gara sono Marianna Alè (14 anni), Beatrice La Rocca (12 anni), Ludovica Sala (12 anni) e Davide Londero (12 anni), per la squadra di Anna Tatangelo, Morgana La Manna (13 anni), Sara Fattori (15 anni), Namite Selvaggi (14 anni) e Nicholas Mazza (14 anni), per la squadra di Benedetta Caretta, Filippo Rigoni (15 anni), Serena Ziello (13 anni) e Beatrice Ferrua (12 anni), per la squadra di Cristina Scuccia, Mariafrancesca Cennamo (10 anni) e Sofia Liguori (15 anni), per la squadra di Fausto Leali, Antonio Lobuono (12 anni), Sofia Tarantino (12 anni), Viola Scalzo (11 anni) e Cristina Fiorita (15 anni), per la squadra di Lola Ponce, Walter Puddinu (10 anni), Aurora Binetti (14 anni) e Sophia Lassi (15 anni), per la squadra di Mietta.

Io Canto Generation 2024, puntata 23 ottobre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di Io Canto Generation in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata di stasera in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.