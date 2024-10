I giovani cantanti avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertori musicali diversi. Un incontro straordinario tra due generazioni, che vedrà gli artisti in erba confrontarsi con chi ha già lasciato un’impronta importante nel mondo della musica. In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale. Accompagnata dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle Io Canto Generation sarà un’esplosione di musica e talento, un palcoscenico dedicato ai giovani artisti emergenti che, con spontaneità e passione, sapranno conquistare l’anima di chi li ascolta.

Io Canto Generation 2024, il programma

“Io Canto Generation” è un programma realizzato da RTI. La regia e la direzione artistica sono di Roberto Cenci. Il capostruttura è Paola Mistura. Il produttore esecutivo è Enrico Oggioni. Gli autori sono: Andrea Marchi, Riccardo Distefano, Davide Cottini, Paolo Cucco, Gianluca Giorgi, Alessandra Guerra, Maurizio Palladino, Giorgia Sonnino. La scenografia è di Marco Calzavara, la fotografia di Francesco De Cave. I costumi sono di Antonella Frazzetta, per Gerry Scotti Loretta Bottioni. Casting a cura di SDL2005.

Io Canto Generation 2024, puntata 16 ottobre: dove vederla in tv e streaming

La seconda puntata di Io Canto Generation andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:35. In contemporanea l’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity accedendo alla sezione ‘dirette’, sia dal sito che da app sui dispositivi abilitati.