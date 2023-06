Mentre in Rai la giostra dei palinsesti prossimi venturi ha iniziato a girare vorticosamente, a Mediaset non se ne stanno ovviamente con le mani in mano. Anche se dalle parti di Cologno Monzese, ridente cittadina in provincia di Milano, tutto appare più ovattato, si stanno posizionando pure li i programmi del prossimo autunno. Fra questi uno dei più importanti è il Grande fratello vip. Il tutto in attesa di scoprire cosa ne sarà della televisione commerciale più importante d’Italia. In un futuro in bilico fra la continuità famigliare e un nuovo assetto societario, che però al momento appare lontano a venire.

Di certo quelli che stanno per arrivare saranno i primi palinsesti Mediaset senza il suo fondatore. Silvio Berlusconi se n’è andato e all’interno di questa azienda, seppur guidata dal suo figliolo Piersilvio, il senso di smarrimento c’è. Cosa per altro del tutto naturale. Un conto è guidare una società con il suo fondatore, anche se non più attivamente coinvolto, pronto a dare i suoi consigli. Un conto non avere più l’opportunità di poterglieli chiedere in ogni momento. Ma si deve andare comunque avanti e così sarà. Piersilvio Berlusconi stesso, dopo i funerali del caro papà, lo ha detto, si deve andare avanti.

E l’avanti per Mediaset sono anche e sopratutto i programmi. Fra conferme e ritorni ecco dunque che Mediaset tornerà in autunno con il nuovo palinsesto e una delle punte di diamante, Publitalia docet, è senza dubbio il Grande fratello vip. Già da queste colonne vi abbiamo dato conto delle novità dell’edizione numero otto di questo programma di varietà. Si parte però dalla conferma di Alfonso Signorini come deus ex machina del programma. Sarà lui infatti anche quest’anno a scegliere i concorrenti e gli opinionisti di questa trasmissione e a tracciarne i confini. Naturalmente in accordo con l’editore, Piersilvio Berlusconi, con cui esiste un forte e rapporto di solida stima ed amicizia personale.

Un cast di concorrenti che sarà mischiato fra vip e nip. Anche se francamente, nell’epoca dei social network, diventa sempre più difficile e anche puerile assegnare queste etichette a personaggi che macinano “amici” sui social. Cambieranno poi pure gli opinionisti, con una Sonia Bruganelli che era già stata archiviata al termine della scorsa edizione. Un’Orietta Berti poi che è stata chiamata a fare da coach alla nuova edizione di Io canto. Anche se si dice che l’ex compagna artistica di Fabio Fazio ambirebbe a restare al Grande fratello. Ma c’è un sontuoso contratto con Mediaset, firmato lo scorso anno, da onorare.

Dalle bozze, che son qualcosa di più che semplici bozze, sono arrivate le prime date di partenza dei programmi autunnali di Canale 5. Fra queste la prima certa riguarda proprio il Grande fratello vip 8, la cui data di partenza è fissata a lunedì 18 settembre 2023. Dopo l’access prime time di Canale 5 di quella sera, Alfonso Signorini presenterà dunque per la prima volta il cast di concorrenti del celebre reality show. Un programma la cui durata sarà sine die, in attesa di capire la potenzialità e funzionalità di questa nuova edizione.