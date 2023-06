Tornerà il prossimo autunno. Dopo uno stop durato qualche tempo, Io canto torna, come anticipato da TvBlog, sui teleschermi italiani sempre dalle frequenze di Canale 5. Si tratta della quinta edizione di questo spettacolo musicale con protagonisti dei giovani cantanti. La conduzione di questo spettacolo sarà sempre affidata nelle mani di Gerry Scotti, già padrone di casa delle prime quattro edizioni. Un titolo questo che torna in scena proprio dopo il successo di Voice kids, che tornerà prossimamente su Rai1.

La messa in onda di Io canto è prevista per il prossimo autunno e già ora si sta lavorando alla formazione del cast dei piccoli protagonisti. Non si lavora però solo sui ragazzi che saranno protagonisti della gara, ma anche sui coach, o se preferite sui capi delle tre squadre in competizione. Formula questa dell’ultima edizione di questo show andata in onda su Canale 5 ormai 10 anni fa.

Per quel che riguarda la scelta dei coach della nuova edizione di Io canto iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Nell’ultima serie i tre capi squadra sono stati Flavia Cercato, Claudio Cecchetto e Mara Maionchi. Ora si inizia a parlare di chi prenderà il loro posto nella serie 2023 di Io canto. Fra i nomi che circolano più insistentemente registriamo quelli di Albano, Marcella Bella e Orietta Berti, quest’ultima che nel caso lascerebbe cosi il Grande fratello vip.

D’altronde la Berti ha firmato lo scorso anno un sontuoso contratto biennale con Mediaset che prevedeva il suo coinvolgimento, oltre che nel GF, anche in altri programmi dell’azienda di Cologno Monzese. Io canto quindi sarebbe uno di questi. Albano non di certo bisogno di presentazioni televisive. Ha già dimostrato più volte la sua bravura nel piccolo schermo e proprio recentemente è stato protagonista di un suo show musicale su Canale 5.

Marcella Bella l’abbiamo poi vista in tv anche come giurata nel varietà di Amadeus Ora o mai più. Quindi anche lei pienamente titolata in questo ruolo. Vedremo dunque successivamente quali saranno le decisioni definitive circa i coach della quinta edizione di Io canto.