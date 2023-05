4 Volte 20: quando va in onda e gli ospiti del concerto di Al Bano dall’Arena di Verona

Martedì 23 maggio 2023, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda ‘4 Volte 20’, il concerto di Al Bano, in onda dall’Arena di Verona, che celebra gli 80 anni del cantante di Cellino San Marco. Lo show evento, prodotto da Arcobalenotre e ACproduction, è stato registrato, ieri, giovedì 18 maggio 2023. I biglietti, in poche settimane, sono finiti sold out.

Lo spettacolo anticipa il tour teatrale “E’ la mia vita”. Prodotto da D.M. Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci, lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da ‘Nel sole’ a ‘Sharazan’, ‘Felicità’, ‘Nostalgia canaglia’, ‘È la mia vita’ sino a quelli più recenti.

Si legge su Ticketone (il portale che si occupa di vendere i biglietti dei concerti dell’interprete pugliese) che “Al Bano spazia dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia”. Le tre date disponibili, ad oggi, sono il 22 maggio a Prato, il 5 agosto e Civitanova Marche e l’11 agosto a San Martino di Lupari.

4 Volte 20 di Al Bano: gli ospiti

Nel promo ufficiale del programma, sono stati svelati gli ospiti dell’evento: Romina Power, Renato Zero, Arisa, Iva Zanicchi, i Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Umberto Tozzi. Prevista anche la presenza dei figli Romina Jr, Cristel, Yari, Al Bano Jr e Jasmine. Unico assente (giustificato), Massimo Ranieri:

“Ho chiamato solo gli amici. Solo Ranieri non può esserci perché sta registrando lo show per la Rai. Tutti gli altri hanno detto tutti di sì: sarà fantastico” (Corriere del Veneto)

“Passerò il compleanno con Massimo Ranieri, che purtroppo non potrà essere all’Arena di Verona. Sabato, ma anche venerdì, registreremo una puntata del suo programma che andrà in onda su Rai 1” (Corriere di Bari)

Il 23 maggio dall’Arena di Verona in prima serata su Canale 5 Al Bano festeggia i suoi 80 anni con gli amici di una vita con #AlBano4volte20

Produzione by #Arcobalenotre e #ACproduction @ennepi_np @PrestaLucio pic.twitter.com/TOurQXHPq3 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) May 17, 2023

Non ci sarà Loredana Lecciso (“Sì, avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”, dal Corriere di Bari) mentre Adriano Celentano farà un collegamento a sorpresa.

4 Volte 20 di Al Bano: Quando va in onda in diretta tv e live streaming

Il concerto sarà trasmesso, in diretta tv, da Canale 5 in prima serata il prossimo martedì 23 maggio 2023. Si potrà vedere in live streaming anche su Mediaset Infinity.