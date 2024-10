Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 24 ottobre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 24 ottobre 2024: un altro scontro tra Kemal ed Emir

Puntata delle 14:10

L’episodio si apre con un flashback di sette anni prima: Kemal e Nihan sono molto affiatati e guardano attraverso un caleidoscopio. Nel presente, grazie alla complicità di Zehir (Uğur Aslan), Yasemin (Nihan Aşıcı) e Vildan (Neşe Baykent), Kemal riesce a intrufolarsi in ospedale spacciandosi per un operatore sanitario, e a entrare nella stanza di Nihan, che finalmente apre gli occhi. La donna, con un filo di voce, accusa Kemal di averle portato via sua figlia, che al momento è al sicuro a casa con Leyla (Zerrin Tekindor) e gli chiede di andarsene via.

Puntata delle 21:40

Emir nutre il sospetto che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan e, dopo averlo trovato, lo getta. Inoltre, scopre che Asu (Melisa Aslı Pamuk) gli ha mentito: la sera prima dell’incidente, Kemal non era a casa con lei; perciò, va dalla sorella e la minaccia. In quel momento, arriva Kemal e tenta di uccidere Emir soffocandolo, ma Asu lo convince a non farlo. Emir, per punizione, vieta alla sorella di vedere la madre. Nel frattempo, Leyla riceve la visita dell’avvocato dei Kozcuoglu.

Emir lascia che Kemal raggiunga la stanza di Nihan e grazie all’orsetto con telecamera piazzato nella stanza della donna, ascolta la conversazione tra i due. Kemal e Nihan parlano della loro figlia e del fatto che Kemal, anche se con tanta sofferenza, è disposto a far finta di non sapere la verità per evitare momentaneamente ripercussioni da parte di Emir. Ma in realtà, Emir sa già tutto.

Alcuni giorni prima dell’incidente, Kemal e Nihan, ancora in cerca del diario di Deniz, si incontrano ed Emir è lì a spiarli. I due si interrogano sul fatto che Emir possa sapere di loro e decidono di indagare. La risposta arriva da Mujgan (Ayşen İnci), che con voce flebile riesce a dira a Nihan che il figlio sa tutto.

Leyla decide di lasciare la casa a Emir e di tenere le azioni per sostenere Kemal all’interno dell’azienda. Hakan (Erhan Alpay) fa partire il fratello, Safak (Berk Güneşberk), promettendogli che risolverà la situazione e presto lo farà tornare a casa. Kemal ha sempre più sete di vendetta nei confronti di Emir, e cerca in ogni modo di distruggerlo.

Leyla decide di cedere la sua casa a Emir, con sua grande sorpresa. A seguito di questa vendita, Nihan chiede a Leyla di trasferirsi a vivere a casa sua insieme a Emir, lui accetta. Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) trova lavoro in una caffetteria e Hakan le chiede se, nel frattempo, vuole andare a vivere a casa sua dato che suo fratello è partito e la sua stanza è disponibile.

Inizialmente Zeynep rifiuta, ma quando scopre che lui è in possesso del bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan, decide di accettare. Efsane continua a fare la spia per Emir e a segnalare ogni movimento o dialogo sospetto avvenuto all’interno della casa. Eda (Ece Yaşar) la scopre e dice tutto a Nihan. Ormai certi di essere spiati, Nihan e Kemal si incontrano e lui le passa un telefono usa e getta in modo tale da poter comunicare in sicurezza, lei rivela a Kemal che Emir ha minacciato Deniz.

