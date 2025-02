Nel gran finale, in onda in prima serata, Kemal deve affrontare ancora una volta il suo nemico Emir per salvare Nihan

Cosa succede nell’ultima puntata di Endless Love e come finisce la soap turca che da quasi un anno tiene compagnia al pubblico di Canale 5? Era l’11 marzo 2024 quando nel daytime della rete ammiraglia Mediaset debuttò “Kara Sevda”, questo il titolo originale di Endless Love. La dizi è andata in onda in Turchia sul canale Star Tv dal 2015 al 2017, giungendo in Italia quindi sette anni dopo la sua conclusione.

Scelta come erede di Terra Amara (almeno dello slot da essa occupato), Endless Love ha mantenuto la promessa e conquistato il pubblico di Canale 5, con una media di 2,5 milioni di telespettatori (20,5% di share), tanto da guadagnarsi presto anche la collocazione in prima serata.

Rispetto a Terra Amara, però, Endless Love ha avuto una durata minore (due stagioni contro quattro) e, di conseguenza, anche la trasmissione degli episodi in Italia si è esaurita più velocemente. Dopo undici mesi, quindi, Endless Love giunge a conclusione: oggi, martedì 4 febbraio 2025, vanno in onda gli ultimi episodi e, per celebrare il successo della serie, Canale 5 ha deciso di mandare in onda il gran finale in prima serata, alle 21:40 (confermando l’appuntamento delle 14:15).

È il momento, quindi, di scoprire come finirà la tormentata storia d’amore tra Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit), insidiati dal perfido Emir (Kaan Urgancıoğlu). Un finale che promette sorprese, lacrime e un colpo di scena davvero inaspettato, che probabilmente dividerà il pubblico che nel corso di quest’ultimo anno ha seguito le loro avventure.

-PROSEGUITE NELLA LETTURA PER SCOPRIRE IL FINALE DI ENDLESS LOVE, MA ATTENTI AGLI SPOILER!-

Endless Love, l’ultima puntata

Il rapimento di Nihan in aeroporto

Kemal, Nihan e la figlia Deniz (Arven Beren) riescono a raggiungere l’aeroporto, scortati da Hakan (Erhan Alpay) e Adem (Barış Kışlak), uno dei suoi agenti, pronti per fuggire una volta per tutte da Emir andando in un altro Paese. Proprio quando credevano di essere al sicuro, però, Nihan viene avvelenata e rapita da due inservienti nel bagno dell’aeroporto. Kemal sospetta che tra gli uomini di Hakan si nasconda una talpa che avverte Baran ed Emir dei loro spostamenti.

Emir è ferito

Nel frattempo, Emir si trova in un edificio abbandonato insieme a sua sorella Asu (Melisa Aslı Pamuk). È ferito, ma non ha intenzione di arrendersi e continua a manovrare i fili del suo piano. Nihan, quindi, viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir e, ancora stordita, viene legata con una catena e sorvegliata da Asu.

Anche gli alleati di Kemal vengono rapiti

Nel mentre Kemal scopre che la talpa è Adem, ma è troppo tardi. Infatti, l’agente ha rapito Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), sorella di Kemal, con una scusa. Il rapimento, però, si rivela solo uno stratagemma per rapire Ayhan (Kerem Alışık) e Zehir (Uğur Aslan), alleati di Kemal. A questo punto Emir tiene in ostaggio sia Nihan che Ayhan e Zehir, quindi decide di andare in ospedale, dove sa che sarà arrestato.

Kemal ha poco tempo per salvare Nihan

Hakan e Kemal sventano il tentativo di Zeynep di uccidere Emir, che porta la polizia sul luogo in cui è sequestrato Zehir. Kemal aiuta inaspettatamente Emir a fuggire, con la promessa che libererà Ayhan e lo accompagnerà da Nihan. Hakan prova a seguirli, ma viene depistato. Mentre il commissario riceve una soffiata su movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata, Emir lascia Kemal nel luogo in cui dovrebbe trovare Nihan, ma ha i minuti contati per salvarla.

Un campo minato da attraversare

Emir ha infatti legato Nihan al termine di un percorso che ha disseminato di bombe, trasformandolo in un campo minato. Kemal, se vuole salvare Nihan, deve mettere a rischio la propria vita. L’uomo non esita e comincia a raggiungere l’amata ma, proprio quando si trova vicino a lei, mette il piede su uno degli ordigni. Lo stesso Emir si trova lungo il percorso e vicino a una bomba: anche lui è in pericolo, ma l’arrivo degli artificieri chiamati dalla Polizia gli permette di salvarsi. Ma Kemal non accetta che la faccia franca.

Il gesto eroico di Kemal

Ecco, quindi, che Kemal compie un sacrificio estremo, pur di liberare Nihan e Deniz dalla minaccia di Emir per sempre. Kemal si getta su Emir, abbracciandolo, ma così facendo fa esplodere la bomba in cui era incappato. Kemal muore, ma uccide anche il suo nemico, sotto gli occhi di Nihan. La giovane è sì libera dal suo incubo, ma al tempo stesso ha visto morire l’amato.

Il finale, quattro anni dopo

La serie si conclude con un sguardo al futuro, in particolare proprio di Nihan e di sua figlia. Sono passati quattro anni dai tragici fatti, e la donna insegna Arte, crescendo Deniz supportata dall’affetto di amici e familiari. La sua vita è cambiata, ma sa che il sacrificio di Kemal e il suo amore vivranno per sempre in lei.