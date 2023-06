Fase di cambiamenti al Grande Fratello. Non solo sul fronte strutturale, con la versione ‘vip’ (o pseudo tale) che tornerà a far spazio a quella con la gente comune, ma anche in fatto di opinionisti.

Nei giorni scorsi, la trasmissione ha aperto i casting per la selezione dei nuovi concorrenti che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Parallelamente, si sta invece ragionando sulle figure chiamate ad affiancare in studio Alfonso Signorini dopo una settima edizione del Gf Vip che ha visto come opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Nel primo caso, l’addio è stato ufficializzato mesi fa. La Bruganelli, infatti, dopo due partecipazioni, non sembra affatto intenzionata a concedere il tris. Diverso il discorso per la cantante, che a più riprese è stata data per certa nella prossima stagione del reality.

In realtà, però, la sua rinnovata presenza non convincerebbe del tutto Signorini. La prestazione al Gf Vip 7 non avrebbe soddisfatto in pieno il conduttore, che probabilmente si sarebbe aspettato un contributo più brillante e incisivo.

La Berti, dal canto suo, sarebbe ancora sotto contratto con Mediaset e, nel caso di una sostituzione al Gf, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati.

Per il ruolo di commentatore a bordo campo le ipotesi sul tavolo restano molteplici, tra reali trattative e semplici – ma non infondate – suggestioni. E in quest’ultima casella rientra il nome di Emanuele Filiberto.

Classe 1972, il Principe vanta svariate esperienze televisive nell’ambito di talent e reality, in qualsiasi veste. Nel 2009 trionfò a Ballando con le Stelle, nel 2012 condusse la primissima edizione di Pechino Express, mentre nel 2015 e nel 2019 prese parte – ancora come concorrente – a Notti sul Ghiaccio e Amici Celebrities. Tornò ad Amici, stavolta come giurato, nel 2021 e 2022.