Grande Fratello è finito… in rissa (VIDEO). Per Mediaset è “show di altissimo livello”. Il regista: “Basta insultare il programma”

“È finita l’edizione più lunga del #grandefratelllo e leggo una miriade di opinioni al riguardo. “Avrebbe dovuto” “dovevate fare” “questo dimostra che” e tutta una serie di ragionamenti dati per certi e inequivocabili. Succede per tutto figurati se non succede per il GF, ma onestamente anche basta fare lezioni di tv o di vita agli altri, basta guardare dall’alto al basso il lavoro di non sapete quante persone, basta insultare chi lavora ad un programma televisivo come questo. Solo perché qualcuno vi legge non siete in possesso della verità“. Questo lo sfogo, via X, del regista del Grande Fratello 24 Alessio Pollacci, a poche ore di distanza dalla finale che ha decretato a sorpresa Perla Vatiero vincitrice.

🤟 — Amquack © (@AlessioPollacci) March 26, 2024

Grande Fratello per Mediaset è “uno show di altissimo livello”

Mediaset esulta per i dati Auditel, parlando in un comunicato di “record” di ascolti per la finalissima andata in scena ieri su Canale 5: “L’ultima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy ha segnato il suo miglior risultato stagionale con 3.039.000 spettatori pari al 23.9% di share e si è confermato ancora una volta leader della serata sul target commerciale con il 24.6% di share. Il momento della vittoria di Perla Vatiero è stato visto da oltre uno spettatore su due davanti al televisore, con un picco del 52% di share. Boom di ascolti sui target giovani: la 47°puntata del reality ha raccolto una media del 31.1% di share tra i 15-34enni“. Tutto vero, ma è utile aggiungere che il risultato della finale di ieri è stato, in termini di valori assoluti, il secondo peggiore di sempre (peggio ha fatto solo l’ultimo atto della scorsa edizione, 2.871.000).

Per il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri il Gf si conferma un “format amatissimo“, ma anche “uno show di altissimo livello“. Una definizione audace, diciamo così. Condivisa comunque pienamente dal già menzionato regista Pollacci.

141 dirette in prima serata negli ultimi 3 anni da quasi 4h l’una di un programma imprevedibile direi che basta e avanza per definirlo tale. Poi si può discutere dei gusti, della messa in scena, della regia e tutto il resto.. — Amquack © (@AlessioPollacci) March 26, 2024

Grande Fratello: i video della rissa dopo la diretta

Intanto, sui social rimbalzano i video della quasi rissa avvenuta nei pressi del teatro 5 degli studi Voxson, dopo la lunghissima diretta della finale (terminata all’1.56) tra Josh Carter Rossetti, fratello di Greta, e Massimiliano Varrese (Rossetti sembra prendere a calci l’auto sulla quale viaggiava l’attore).

In che senso tra Josh e Varrese c’è stata una rissa #GrandeFratello pic.twitter.com/jmcVT5oyN5 — Daniele (@__Clemens_) March 26, 2024