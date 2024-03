Il risultato con il quale si è conclusa l’edizione 2023-2024 del Grande Fratello fa riflettere sul futuro che spetta alla trasmissione. In un’edizione trascinata in tutta la sua durata da Beatrice Luzzi, a vincere è stata infatti Perla Vatiero. La giovane ha fatto il suo ingresso nella Casa solo il 16 novembre scorso, quando al suo interno già si trovava l’ex Mirko Brunetti.

I due non erano sconosciuti al pubblico, in quanto la loro coppia si era disfatta davanti alle telecamere, partecipando a Temptation Island. Per settimane, dunque, sono stati al centro della trasmissione ripercorrendo la fine della loro relazione e alimentando il triangolo amoroso con l’ingresso nella Casa anche di Greta Rossetti, la tentatrice con cui Mirko è uscito da Temptation Island.

Alla fine fra i due si è consumato un riavvicinamento, con tanto di promessa di ricostruire il loro rapporto all’uscita di Perla dalla Casa. A fronte di questo feuilleton, protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello è stata Beatrice Luzzi. Suo il ruolo della concorrente perfetta, in grado di prendere sempre posizione e di crearsi uno spazio all’interno della Casa.

Mai la Luzzi si è risparmiata uno scontro con gli altri coinquilini, mai si è sottratta dalla tensione erotica con Giuseppe Garibaldi. Sostenuta dal pubblico che mai le ha tolto l’appoggio in tutti i televoti a cui è finita, anche nel momento di massimo dolore – la perdita del padre – ha deciso di rimanere a giocare per conquistare la vittoria del Grande Fratello.

Quanto ha dato alla trasmissione, regalandole la miglior concorrente delle ultime edizioni, non è bastato per ottenere la vittoria finale. A vincere sono stati i Perletti – così si chiama la ship tra Perla e Mirko – reduci dall’esperienza di Temptation Island. Questa vittoria suona così come un terribile campanello di allarme per il Grande Fratello.

Se, anche a fronte di una concorrente e giocatrice perfetta come Beatrice Luzzi, a vincere il programma è chi semplicemente ha replicato con qualche piccolo cambio di copione quanto avvenuto in un’altra trasmissione, vuol dire che il Grande Fratello in quanto tale è morto.

Arresosi di fronte alla possibilità di creare delle dinamiche proprie e autonome rispetto ad un altro reality, è finito per ammettere la superiorità di quanto va in onda d’estate sotto l’egida di Maria De Filippi. Da reality che crea personaggi, come nelle storiche edizioni è stato in grado di fare, si è trasformato in reality che ricicla personaggi. Di fronte alla possibilità di risollevarsi dalla china presa da alcuni anni, il risultato decretato dal pubblico dimostra che forse è ormai troppo tardi.

Beatrice, quindi, non è stata sconfitta da Perla, ma dalla debolezza di un reality che non sa che offrire una replica di quanto visto altrove.