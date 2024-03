Perla Vatiero è la vincitrice del ‘Grande Fratello 2024‘. La proclamazione è avvenuta, stasera, lunedì 25 marzo, durante la finalissima. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha vinto, al televoto, lo scontro diretto con la super favorita della vigilia, Beatrice Luzzi, con il 55% delle preferenze.

“Grazie a tutti. Non ci credo ancora” queste sono le prime parole della trionfatrice della ventiquattresima edizione del reality di Canale 5.

Nelle precedenti votazioni, la giovane influencer ha battuto Simona Tagli, Rosy Chin, Letizia Petris e Massimiliano Varrese, unico uomo tra i finalisti di questa stagione.

Per Perla, si parla di un doppio trionfo. Grazie all’esperienza all’interno del loft di Cinecittà, la ragazza si è riavvicinata al fidanzato Mirko Brunetti con cui spera di andare nuovamente a convivere senza, però, limitare le libertà altrui:

“Non me l’aspettavo. Ho perdonato e per il mio carattere non pensavo che l’avrei fatto. Ad oggi, voglio essere sincera e dire le cose come stanno veramente. Nel momento in cui io entro, io e lui siamo due persone molto complici e penso che si è visto, io ho accantonato tutta la rabbia che mi portavo dietro. Abbiamo ballato un lento la prima volta, lui ha pianto quasi e lì ci siamo resi conto dell’amore che proviamo l’uno per l’altro. Volevamo viverci questo nostro riavvicinamento fuori, avendo paura che stando qui dentro non fosse qualcosa di costruttivo. Devo dire che prima della puntata, lui mi ha detto che va sempre in tilt con me. Quando quella notte abbiamo dormito insieme, un po’ di cose ce le siamo dette. È stato un crescendo. Sapevamo che c’era ancora qualcosa”.

La coppia ritrovata, stasera, si è concessa qualche bacio a favore di telecamere e la promessa di vivere questa seconda opportunità tra le mura domestiche, senza, però, trascurare tutti quelli che, sui social, hanno creduto nel loro amore, i Perletti.