Questa sera, lunedì 25 marzo 2024, su Canale 5, andrà in onda la finale della diciassettesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show, prodotto da EndemolShine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, invece, vanno in onda una serie di strisce quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra (dalle 9 del mattino alle 2 di notte) e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 2024, puntata finale 25 marzo: anticipazioni

Dopo 197 giorni nella casa, è arrivato il giorno dell’attesissima finale.

A contendersi il sogno della vittoria ci sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, protagonisti al televoto.

Eliminazione dopo eliminazione, solo un concorrente verrà incoronato vincitore di questa edizione di Grande Fratello.

Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per gli inquilini della Casa che, nel corso della serata rivivranno, con commozione, i momenti vissuti nel loft di Cinecittà.

Grande Fratello 2024, concorrenti e finalisti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Beatrice Luzzi, attrice, Greta Rossetti, imprenditrice, Letizia Petris, fotografa, Massimiliano Varrese, attore, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosy Chin, chef, Sergio Maria D’Ottavi, imprenditore e Simona Tagli, showgirl.

Grande Fratello 2024, puntata finale 25 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity da app, su tutti i device, e da web accedendo alla sezione dirette del sito ufficiale.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.