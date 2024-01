Beatrice Luzzi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. La concorrente, assoluta protagonista di questa edizione, aveva già momentaneamente interrotto la sua presenza nella Casa nei giorni scorsi. Il padre, infatti, aveva subito nella mattina di venerdì 22 dicembre un delicato intervento, che si era concluso in maniera positiva.

La concorrente così la sera successiva era riuscita a rientrare nella Casa del Grande Fratello, dove ha trascorso con i coinquilini il Natale. Dopo la puntata di sabato 30 dicembre, per Beatrice Luzzi non sono stati giorni facili quelli vissuti all’interno della Casa, tanto da arrivare a trascorrere il Capodanno da sola.

Purtroppo la scorsa notte il padre di Beatrice, l’architetto Paolo Luzzi, è venuto a mancare. Così l’attrice ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello per potere vivere questo lutto al fianco dei suoi famigliari e dei suoi figli.

Beatrice Luzzi: i mesi nella Casa

Beatrice Luzzi, come già ricordato, in questi mesi è stata assoluta protagonista del reality. Al centro di una dinamica conflittuale con Massimiliano Varrese (mai realmente interrottasi del tutto), la storia d’amore con Giuseppe Garibaldi nelle prime settimane aveva preso poi il sopravvento.

Interrottasi la passione fra i due, per via dei tentennamenti di Garibaldi, attratto fortemente anche da Samira Lui, il rapporto fra i due inquilini è diventato per lo più conflittuale. Fra riavvicinamenti e nuove prese di distanza, la dinamica torna ciclicamente ad affiorare nelle varie puntate. Beatrice Luzzi non si è limitata però ad avere battibecchi con i soli Varrese e Garibaldi. Nel suo mirino sono finiti anche Rosy Chin, Alex Schwazer, Sara Ricci, Rosanna Fratello e Anita Olivieri.

Il nuovo anno si è aperto, poi, con un piccolo screzio con Fiordaliso, avvenuto durante la colazione di lunedì 1° gennaio. La cantante, infatti, si era risentita per uno “state calme” rivolto da Beatrice Luzzi verso di lei e Monia La Ferrera.