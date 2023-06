Vi abbiamo raccontato da queste colonne le ultime notizie riguardanti la preparazione della nuova edizione del Grande fratello vip. In particolare ci siamo concentrati sul parco opinionisti di questo celebre programma televisivo. Oggi aggiungiamo altri dettagli e ultime notizie riguardanti proprio la scelta su chi commenterà le gesta dei nuovi concorrenti di questo programma di varietà.

L’idea su cui si starebbe lavorando è di un ricambio totale del parco opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più Sonia Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Orietta Berti invece, come vi abbiamo spifferato, è stata chiamata a fare da coach nella nuova edizione di Io canto. Programma questo in onda a settembre la domenica sera su Canale 5. Doppio impegno sulla carta impossibile per l’interprete di “Tu sei quello“. Si va dunque ad un ricambio totale, a meno che la Berti rifiuti inopinatamente Io canto.

Vi abbiamo dato conto anche della voce che riguarda Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria, che piacerebbe al team che si occupa della trasmissione. Ma pare che il principe non abbia suscitato grandi entusiasmi da parte dei vertici Mediaset. Insieme alla sua ci sono in piedi anche altre illustri candidature che saranno vagliate attentamente nei prossimi giorni.

Al momento nulla è stato deciso rispetto agli opinionisti della prossima edizione del Grande fratello vip. Nei prossimi giorni il team del programma ci metterà la testa e metterà nero su bianco i nomi dei possibili candidati. Candidati poi che verranno presentati i giorni successivi al comitato editoriale composto dai vertici di Mediaset.

Dopo quella riunione si potranno avere le idee più chiare rispetto ai commentatori del Grande fratello vip 8, diretto e condotto da Alfonso Signorini, su Canale 5. Di certo la prossima edizione di questo programma sarà una specie di spartiacque rispetto al pur glorioso passato di questo programma. Sia per il cast ibrido fra vip e nip, il cui confine è molto labile. Che per il meccanismo e la confezione.