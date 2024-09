Riserva Indiana è un programma di e con Stefano Massini che torna in onda nell’access prime time di Rai 3 con il secondo ciclo di puntate. Il programma di educazione civica e sentimentale dello scrittore e drammaturgo fiorentino andrà in onda prima de Il Cavallo e la Torre, programma di Marco Damilano.

Riserva Indiana è un programma di Stefano Massini e Massimo Martelli, scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino e Rossella Rizzi e prodotto da Ruvido Produzioni per Rai Cultura. La regia è a cura di Matteo Bergamini.

Quando va in onda Riserva Indiana?

La seconda stagione del programma di Stefano Massini andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre 2024. Il programma va in onda da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 20:20.

Riserva Indiana 2024: puntate

Riserva Indiana, ospiti: anticipazioni puntate 16-20 settembre 2024

Fiorella Mannoia sarà l’ospite della prima puntata di questa nuova edizione.

Nella puntata di martedì 17 settembre, invece, ci sarà La Rappresentante di Lista. L’ospite di mercoledì 18, invece, sarà il rapper Willie Peyote mentre giovedì 19 sarà la volta di Achille Lauro. L’ospite che chiuderà la settimana, venerdì 20 settembre, sarà Fabio Concato.

Riserva Indiana: il programma

La formula di Riserva Indiana è quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Stefano Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana.

Gli ospiti musicali avranno l’occasione non solo di suonare dal vivo con una “resident band” formata da alcuni dei migliori session man italiani ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Ogni puntata avrà un filo conduttore.

L’obiettivo del programma, stando al comunicato ufficiale, è quello di “sfuggire alla dittatura dell’immediatezza dei social e dell’algoritmo per riscoprire il tempo rilassato della riflessione, della verità dei sentimenti, delle storie esemplari, dei temi civili e del coraggio delle idee”.

Riserva Indiana: conduttore

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Stefano Massini è principalmente noto grazie al programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli, in onda su La7, Piazzapulita, nel quale ha proposto i suoi monologhi.

Nel 2018, è intervenuto durante il Concerto del Primo Maggio a Roma mentre nel 2019 ha collaborato ai testi dello show televisivo di Roberto Bolle, in onda su Rai 1, Danza con me.

Nel 2020, ha condotto insieme ad Andrea Delogu, il programma Ricomincio da Raitre, programma che diede la possibilità a varie realtà dello spettacolo dal vivo, fermate dalle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, di esibirsi.

Nel 2024, ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo.

Riserva Indiana su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.