Nuove anticipazioni di lunedì 20 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 24 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 20 maggio (puntata 6451): Raffaele nei guai dopo la lite con Ferri

I consigli di Diego e Renato a Raffaele

Raffaele (Patrizio Rispo) ha ceduto alle provocazioni di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e ha avuto un aspro confronto con lui, che è stato sedato da Renato (Marzio Honorato). La discussione che ha avuto con Roberto avrà un esito inatteso con delle ripercussioni che non coinvolgeranno solamente i diretti interessati. Per risolvere la situazione incresciosa che potrebbe riservare a Raffaele non pochi problemi, Diego (Francesco Vitiello), che ha informato Ferri riguardo la battaglia legale che Ida (Marta Anna Borucinska) è pronta ad intraprendere per riprendersi suo figlio, e Renato gli daranno dei suggerimenti opposti.

Le paure di Damiano

Damiano (Luigi Miele), in ospedale, ha visto Viola (Ilenia Lazzarin) e Eugenio (Paolo Romano) insieme ad Antonio (Eduardo Scafora), che ha avuto un incidente a Palazzo Palladini. Damiano non riesce a non pensare a quello che ha visto e potrebbe parlare con Viola delle sue recondite paure.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.