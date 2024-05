Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 21 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 24 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 21 maggio (puntata 6452): Roberto procede contro Raffaele

Renato e Filippo provano a far cambiare idea a Ferri

Dopo la reazione di Raffaele (Patrizio Rispo) nei suoi confronti, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha deciso di procedere contro il portiere. Gli appelli di Renato (Marzio Honorato) e Filippo (Michelangelo Tommaso) non sembrano scalfire la decisione di Ferri. Diego (Francesco Vitiello) proverà a sistemare la situazione anche se, nel frattempo, sta provando a convincere Ida (Marta Anna Borucinska) a lasciare per sempre la casa di Ferri e Marina (Nina Soldano).

Guido accompagna Claudia al provino

Claudia (Giada Desideri) deve sostenere un provino molto importante per la sua carriera di attrice e dopo essere stata aiutata da Guido (Germano Bellavia) a preparare la parte, gli chiede anche di accompagnarla. Guido accetterà di accompagnare Claudia al provino nonostante Mariella (Antonella Prisco) sia sempre più insofferente alla vicinanza fra i due.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.