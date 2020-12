Qui e Adesso: Massimo Ranieri debutta su Rai 3 con uno show da Sistina

Più di 50 anni di carriera e ancora un debutto per Massimo Ranieri che da questa sera, giovedì 3 dicembre, sbarca su Rai 3 in prima serata con Qui e Adesso, uno spettacolo in ‘Ranieri Style’ ospitato e realizzato al teatro Sistina di Roma. Una sintesi perfetta tra passione per il teatro e amore per la tv per il cantattore partenopeo che avrebbe dovuto esordire la settimana scorsa, ma che ha lasciato alla rete lo spazio per ricordare Diego Armando Maradona all’indomani della sua scomparsa. Un sentito omaggio da un artista del palcoscenico a un artista dei campi di calcio, che ha fatto slittare però la messa in onda di questo ciclo di quattro puntate, che quindi dovrebbe concludersi alla vigilia di Natale.

Le registrazioni dello show sono iniziate settimane fa, come testimoniato anche da alcuni post sui social di Gianni Morandi, tra gli ospiti di queste quattro puntate. E vediamo proprio le anticipazioni di questa prima puntata.

Qui e adesso, anticipazioni e ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi e Cristiana Dell’Anna, tra palco e camerini, luogo scelto per chiacchierare, per raccontarsi, per mostrarsi al pubblico in una dimensione solitamente ignota alle platee. Al racconto si alternano le esibizioni di Ranieri, tra i cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti (e bisognerà evitare l’effetto déjà-vu dalle tre edizioni di Sogno e son desto in onda su Rai 1 dal 2014 al 2017), prendendo anche spunto dal nuovo disco, uscito il 27 novembre – all’indomani di quello che sarebbe dovuto essere il debutto tv – e che dà il nome anche allo spettacolo.

A supportare Ranieri – che comunque nel ruolo di one-man è di certo a proprio agio – ci sono in ogni puntata Maria di Biase e The Jackal, al primo ‘incarico fisso in tv (se togliamo la partecipazione in versione concorrenti ricorrenti di Stasera tutto è possibile). Ma l’ingrediente fondamentale resta la musica e quindi non manca la sua fedele orchestra, sempre presente nei suoi spettacoli e diretta da Flavio Mazzocchi, con la partecipazione del duo musicale Le EbbaneSis. E ad affiancarlo nelle sue esibizioni anche un giovane corpo di ballo.

Qui e adesso, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma è ideato e scritto come sempre da Ranieri con Gualtiero Pierce con Stefano Sarcinelli, per la regia di Stefano Vicario. In tutto quattro puntate in onda alle 21.2o su Rai 3 (anche HD sul DTT 503) e in live streaming su RaiPlay.

Qui e adesso, Second Screen

L’hashtag ufficiale è #QuieAdesso.