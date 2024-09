Arrivano in prima visione assoluta su Rai 2 gli ultimi intensi ed emozionanti episodi di The Good Doctor. Una stagione più breve del solito (come per tutti nell’ultima annata) con solo 10 episodi per dire addio al personaggio di Shaun Murphy interpretato da Freddie Highmore. In un’intervista concessa alla Rai, l’attore ha raccontato come l’ultimo giorno di riprese è stato un po’ come il giorno del diploma: “Dopo aver passato tanti anni della tua vita in un ambiente circoscritto, ogni giorno con le stesse persone, arrivi alla fine e ti senti nostalgico“. In questi nuovi episodi vedremo il dottor Murphy affrontare la vita da neo-papà.

The Good Doctor 7, la trama degli episodi

Mercoledì 11 settembre

7×01 Un cuore per due: per il neo papà Shaun non è semplice affrontare il caso di Jack ed Eden due bambini cardiopatici che hanno bisogno di un trapianto di cuore, decidere chi dovrà essere salvato per primo è impossibile, così quando arriva il cuore, il dottor Murphy ha una delle sue idee geniali.

7×02 La scommessa: il dottor Murphy si occupa di Rich, un paziente che senza un trapianto di polmoni immediato rischia di morire. Ma allo stesso tempo, deve seguire come tutor Charlie, una studentessa di medicina autistica. Nonostante si sforzi di comprenderla, Shaun non sopporta il modo di comportarsi della sua allieva e in modo aperto sostiene che non diventerà mai un bravo chirurgo.

The Good Doctor 7, il cast

La settima stagione di The Good Doctor vede l’uscita di scena del dottor Marcus Andrews interpretato da Hill Harper. L’attore ha infatti deciso di candidarsi alle elezioni per il senato non potendo così proseguire nella sua carriera da attore. Nelle puntate di questa stagione vedremo il ritorno di Antonia Thomas, presente nelle prime stagioni, alle prese con una vicenda molto personale. Ci sarà l’arrivo di due nuovi tirocinanti: Kayla Cromer interpreta Charlotte Lukatis studentessa autistica con cui Shaun ha un rapporto conflittuale; Wavyy Jonez è Dominick Hubank.

Freddie Highmore è il dottor Shaun Murphy

Richard Schiff è il dottor Aaron Glassman

Will Yun Lee è il dottor Park

Fiona Gubelmann è la dottoressa Morgan Reznick

Christina Chang è la dottoressa Audrey Lim

Paige Spara è Lea Diallo-Murphy

Bria Samoné Henderson è la dottoressa Jordan Allen

Noah Galvin è il dottor Asher Wolke

Brandon Larracuente è il dottor Daniel Perez, solo guest star

Giacomo Baessato è Jerome Martel

Kayla Cromer è Charlotte “Charlie” Lukatis

Wavyy Jonez è Dominick “Dom” Hubank

Bess Armstrong è Eileen Lim la mamma di Audrey

Ruby Kelley è Hannah

Antonia Thomas è la dottoressa Claire Browne (guest star)

The Good Doctor 7 in streaming

Le puntate della settima stagione di The Good Doctor sono in streaming su RaiPlay subito dopo il passaggio su Rai 2. Le precedenti 6 stagioni sono disponibili su Netflix e on demand su Sky/NOW, cinque stagioni su Prime Video e tre su TimVision.

The Good Doctor 8 si farà?

No la serie tv è stata cancellata.

The Good Doctor 7, perché ha solo 10 puntate?

Perché la produzione è iniziata in ritardo a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che ha bloccato le produzione nell’estate/autunno 2023.