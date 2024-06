Procede spedito il progetto curato direttamente dalla direzione intrattenimento day time di un nuovo Mattin show su Rai2. L’intenzione della Rai è chiara, non lasciar sguarnito lo spazio conquistato nelle ultime due stagioni tv da Rosario Fiorello. L’esperienza di Viva Rai2 deve essere la base su cui costruire un nuovo varietà che dia il buongiorno agli italiani con il sorriso. Fra satira, informazione leggera, comicità, musica e spettacolo, il nuovo Mattin show terrà compagnia al pubblico del primo mattino di Rai2, in diretta tutti i giorni, per sei mesi e passa di messa in onda.

Il nuovo Mattin show di Rai2 ha il suo conduttore

Dopo le informazioni che vi abbiamo dato nei giorni scorsi, oggi siamo in grado di aggiungere un tassello, anche piuttosto importante, di questo nuovo show del mattino di Rai2. Partendo dal fatto che questo nuovo varietà non sarà un one man show, come lo è stato naturalmente Viva Rai2 con la conduzione di Fiorello, ma un grande gioco di squadra. Un programma la cui coralità sarà l’elemento base di tutte le centinaia di puntate che andranno in onda, per un prodotto interno Rai.

Andrea Perroni alla conduzione del nuovo Mattin show di Rai2

Gioco di squadra si, ma con un “capotreno” che terrà in qualche modo le redini, un po’ come faceva l’ottima Serena Dandini nei suoi vari programmi andati su Rai3, come per esempio Avanzi. Per questo importante ruolo è stato scelto l’attore, comico e conduttore, radiofonico e anche televisivo Andrea Perroni.

Dal “Social Club” di Radio 2 al nuovo Mattin show di Rai2

Lo abbiamo visto negli ultimi anni alla guida, insieme a Luca Barbarossa, dello show del mattino di Radio 2 Social club. Perroni ha una cosa in comune con Fiorello, anche lui ha iniziato come animatore nei villaggi turistici, prima di arrivare in tv come comico in programmi come Colorado Cafè. Zelig ed in altre trasmissioni di questo tipo. Nel suo curriculum anche cinema, teatro e fiction televisiva. Dicevamo del suo impegno in Radio 2 social club, che da qualche anno è anche in onda in versione televisiva nel mattino di Rai2. Quindi per Perroni nessun cambio di rete, si tratta semplicemente di puntare la sveglia solo qualche ora prima.

Mattin show dunque con la conduzione di Andrea Perroni in onda dal prossimo autunno fra le 7 e le 8 in diretta, dal lunedì al venerdì su Rai2, per tutta la stagione tv.