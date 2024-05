Fiorello ha chiuso definitivamente il suo Viva Rai2, ma lo spazio del primo mattino della seconda rete della Rai non resterà deserto. Certo “La grande vallata” è un must, ma va bene come traino e non come sostituzione di un prodotto di successo come è stato quello condotto da Fiorello in queste due ultime stagioni tv. Fuori dall’ironia comunque, quello su cui vi possiamo dare conto è che in Rai si sta pensando a come riempire quell’ora del mattino che va dalle 7 e fino alle 8.

Il nuovo Mattin show di Rai2

Sarà un varietà del mattino a tutto tondo. Un nuovo Mattin show. Un mash-up, termine che va tanto di moda di questi tempi, fra l’attualità, la satira e l’intrattenimento puro, Il tutto studiato e realizzata in una location vicina agli italiani che si svegliano presto. che stanno andando a scuola o al lavoro. L’Italia e gli italiani, direttamente al loro fianco. Che sia una stazione ferroviaria, una fermata d’autobus, un aeroporto, un mercato, o qualunque luogo che crei la connessione fra la vita vera ed il vetro televisivo (o lo schermo di uno smartphone, di un tablet o di qualsiasi device).

La location ed il gioco di squadra

Per fare questo si starebbe pensando ad una location simbolicamente potente, per un grande gioco corale che ribalti in qualche modo il principio dell’one man show, per diventare un grande gioco di squadra. Una specie di “Avanzi” dei giorni nostri, declinato però alla stretta attualità e alla diretta quotidiana per oltre sette mesi, dal lunedì al venerdì, nel medesimo orario di Viva Rai2.

Spettacolo, attualità, comicità e satira nel nuovo Mattin show di Rai2

Come in “Avanzi” non mancherà la satira, in un gioco di ruoli fra comicità e attualità. Fra le figure che si stanno vagliano per questo nuovo varietà del mattino di Rai2, prodotto internamente, ci sarebbe quella di un comico, ma anche intrattenitore. Anche se questo varietà non sarà un one man show, con una figura centrale come lo è stata quella di Fiorello. Ma più un grande show che farà della sua coralità il perno.

La strada aperta con “Viva Rai2” di Fiorello

Al suo fianco una figura femminile che non è stata ancora scelta, ma i cui tratti devono corrispondere a quelli di una conduttrice pura o giornalista ironica che faccia da raccordo nei vari momenti del programma. Insomma al momento lavori in corso per questa nuova produzione televisiva. L’unica certezza è quella che Fiorello con il suo “Viva Rai2” ha aperto una strada in quella fascia oraria che la Rai non vuole lasciare deserta. Un po’ come accadde con il Pronto Raffaella di Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni. Una fascia che tutt’ora ha in onda varietà come Fatti vostri, E’ sempre mezzogiorno e Forum.

Un nuovo Mattin show quindi dall’autunno e per sei mesi, dal lunedì al venerdì in diretta dalle 7 alle 8 su Rai 2. Il tutto mentre c’è l’ipotesi di tornare su Rai1 dalle 7 alle 9:45 alla vecchia formula di Unomattina, nella classica coproduzione Rete-Tg1.