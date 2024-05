Carlo Zombie a TvBlog: “La mia rinascita a Viva Rai2. Io e Fiorello? Siamo una cosa sola”

Tutti cercano o hanno cercato l’intervista a Fiorello, ma consci del fatto che l’artista siciliano è impegnatissimo in queste ore per il finale del suo programma, siamo andati a pescare nel cast di Viva Rai2 una delle rivelazioni di questa seconda stagione dello show della seconda rete della tv pubblica. Certo Fiorello è il deus ex machina, il direttore artistico, il personaggio collante che tiene insieme la banda di Viva Rai2, ma fra i personaggi nati in questa seconda edizione del varietà ne spicca uno che con tutta la sua dirompente personalità, ha marchiato a fuoco il programma.

Stiamo parlando di Carlo Zombie, che spicca fra la galleria di personaggi nati nello spettacolo di varietà del mattino della Rai diretto e condotto da Rosario Fiorello. TvBlog lo ha potuto incontrare, a poche ore dalla chiusura del programma, per capire qualcosa di più di lui. Vediamo cosa ci ha detto.

Carissimo Carlo Zombie, prima di tutto ci faccia dire che è un enorme piacere, oltre che un vero onore averla qui ospite di TvBlog, per altro in esclusiva. Prima di tutto ci dica, come sta?

La ringrazio per l’ospitalità e la domanda che mi fa molto piacere. Mi permetta prima di tutto di salutare tutti i lettori di TvBlog e un po’ tutti gli internauti, che mi farebbe piacere conoscere uno ad uno. Ma ci sarà tempo di farlo, almeno io ho tempo, loro non so. Mi chiede come sto? Sto bene, la ringrazio, ma sono certo che più gente conoscerò, più starò meglio. Mi piace molto circondarmi di esseri umani. Ho una particolare predilezione per quelli vivi.

Ne siamo certi. Caro Carlo ci permetta di chiederle, come è arrivato a Viva Rai2?

La ringrazio per la domanda. Ci sono arrivato mentre stavo passeggiando fra la gente per Roma. Mi ha notato il signor Claudio Fasulo, che poi ho scoperto essere un dirigente Rai, noto, oltre che per le sue simpatie politiche sinistre, anche per avere a cuore figure sinistre. Siccome io mi pregio di essere una figura sinistra, ci siamo subito trovati bene insieme. Dopo che abbiamo avuto un breve scambio di parole in una serata romana fredda e buia, mentre la tramontana frustava le strade spettinandoci, per la verità in particolare modo lui, mi ha segnalato al signor Rosario Fiorello, che mi ha subito preso a cuore, affidandomi nelle sapienti mani del signor Fabrizio Biggio. Da li è nata la mia partecipazione a Viva Rai2.

Come si è trovato ad interagire con il signor Fabrizio Biggio?

La ringrazio per la domanda. Devo dire che all’inizio non lo ritenevo all’altezza del compito assegnatogli. Faceva domande banali e sopratutto insinuava cose che mi offendevano. Tirava in ballo la solita cosa trita e ritrita per cui gli Zombie devono essere dipinti come dei signori che si muovono con le braccia dondolanti, camminando come tartarughe a pancia in su, emettendo suoni simili allo scricchiolio di vecchie sedie, aggredendo chi gli stava di fronte. Poi il signor Biggio è entrato maggiormente nella mia parte umana abbandonando una abitudine che aveva all’inzio del nostro rapporto e devo dire che si è creato un bel feeling fra di noi.

Ha fatto presente al signor Fabrizio all’inizio del vostro rapporto professionale cosa non gli andava bene ?

La ringrazio per la domanda. Ma certo che gliel’ho fatto presente. Lui però dava completamente la colpa agli autori del programma. Che già uno che fa delle interviste facendosi scrivere le domande da altri, insomma, non mi faccia dire di più. Ecco in quel frangente la mia stima verso di lui era parecchio bassa. Poi ho conosciuto gli autori di Viva Rai2, ci ho parlato per qualche ora ed ho capito che era impossibile che loro avessero potuto scrivere quelle domande. Per la verità qualsiasi tipo di domanda. Da quel momento il signor Fabrizio Biggio è andato a braccio e ci siamo trovati meglio. Gli autori però li ho reclutati per scrivere le risposte di questa intervista, o almeno credo. Una seconda possibilità va data a tutti. Loro alla fine della fiera sono delle brave persone.

Quindi lei mi sta dicendo che la colpa di quelle affermazioni del signor Biggio non fossero da imputare a lui

La ringrazio per la domanda. No. In effetti no, ma non saprei se questa cosa fosse elogiativa oppure dispregiativa per il signor Fabrizio Biggio. D’altro canto mi sarebbe potuto capitare di peggio. Non mi faccia far nomi di altri programmi e di altri autori.

Non glielo chiedo, lasciamo l’incombenza ad altri, magari alla prossima serie di Belve che potrebbe ospitarla. Mi scusi signor Carlo Zombie, mi permetta, quindi l’esperienza di Viva Rai2 è stata positiva oppure negativa per lei ?

La ringrazio per la domanda. Beh devo dire che avendomi permesso di conoscere tanta gente, grazie alla popolarità acquisita dalla mia partecipazione alla trasmissione, direi che l’esperienza è positiva. Più gente conosco e più sono felice.

Il programma è ormai giunto alla sua conclusione, domani c’è l’ultima emissione. Dispiaciuto ?

La ringrazio per la domanda. Devo dire che pensandoci mi sale un po’ di magone. Prima che ci sia il “rompete le righe” vorrei davvero abbracciare tutti i personaggi del cast e tutte le maestranze che hanno lavorato a Viva Rai2. Abbracciarli uno ad uno, con tutto il tempo che occorre perchè dai nostri rispettivi corpi si trasmettano tutte le rispettive energie. Io voglio proprio lasciare qualcosa di me ad ognuno di loro, affinchè la nostra vicinanza diventi palese per sempre, da qui all’eternità. Poi mi piacerebbe avere anche un po’ di acqua ossigenata dal signor Luca Tommasini, vorrei tanto schiarirmi i capelli, quelli che mi son rimasti.

Pensa di continuare a collaborare con Fiorello anche dopo la fine del programma?

La ringrazio per la domanda. Guardi, mi permetta di dire che ormai io e Rosario siamo una cosa sola, come diceva il mio amico Gianni Togni. Io sono dentro di lui e lui è dentro di me. Anche se in qualche modo ci allontaneremo, ognuno di noi vivrà nel corpo dell’altro, per sempre. Non so se il concetto è chiaro.

Chiarissimo. Mi scusi, per chiudere questa intervista, so che la domanda può essere indiscreta, ma mi permetta di chiederle in quanto persona molto vicina a Fiorello, anche e forse sopratutto nella dimensione umana del grande showman, quello che tutti si chiedono. Secondo lei, Fiorello farà un’altra edizione di Viva Rai2 nella prossima stagione tv?

La ringrazio per la domanda che mi permette di fare chiarezza circa questa cosa. Io so benissimo cosa vuole fare il signor Fiorello. Per altro lui l’ha già dichiarato più volte. Farà una nuova edizione di Viva Rai2, direttamente dal suo divano.

(Ogni riferimento a persone o fatti realmente accaduti è puramente casuale)