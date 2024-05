Si è chiuso definitivamente oggi Viva Rai2!. Dopo un anno e mezzo, Fiorello ha infatti archiviato il morning show di Rai 2. Per la festa finale dal Foro Italico non potevano mancare gli amici di sempre. Ultima presenza in Rai, in diretta, per Amadeus e ritorno in tv, dopo una lunga convalescenza, per Jovanotti. A tributare gli ultimi applausi allo show è stato un pubblico numerosissimo – secondo Fiorello stimato attorno alle 1700 persone.

Non è potuta mancare per l’ultima puntata di stagione l’esibizione al semaforo, diventata un tormentone di questa edizione. A farla – per segnare anche la momentanea interruzione di un sodalizio artistico – sono stati Amadeus e Fiorello. Gli Amarello, infatti, con la puntata di oggi si congedano dal pubblico televisivo.

Si passa poi all’Olimpico, dove ad esibirsi con il suo nuovo singolo c’è Ultimo. Per lui, dopo l’esibizione live di Altrove, il duetto con Fiorello sulle note di Albachiara.

Infine la sorpresa annunciata da Fiorello nelle scorse settimane si avvera: Jovanotti torna ad esibirsi live. Con lui e Amadeus, Fiorello decide di condividere non solo il finale di stagione, ma gli ultimi minuti di vita di Viva Rai2!. Azzurro è la canzone scelta per congedarsi dal pubblico, mentre Amadeus arriva in auto per caricare entrambi gli amici.

Sullo schermo compaiono gli ultimi 115 secondi di Viva Rai2!, che sono un susseguirsi delle immagini che più si ricorderanno di queste due edizioni del programma. Il cartello finale, che compare sullo sfondo delle immagini della prima puntata di questa edizione, dà il congedo finale al pubblico.

“Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima idea!”. A firmare il messaggio è ovviamente Fiorello, che conclude così un’avventura ambiziosa iniziata nel dicembre 2022. Ora lui dice che lo attende il divano, ma in Rai si augurano che possa tornare quanto prima con una nuova idea.