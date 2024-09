Lo Spaesato è un people comedy show che andrà in onda su Rai 2 e che avrà come protagonista Teo Mammucari. Il programma è l’adattamento italiano del format danese Comedy on the edge.

Lo Spaesato è una produzione Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai. Il programma è scritto da Svevo Tognalini, Giovanni Todescan, Manolo Bernardo, Leonardo Parata, Andrea Cancellario, Lucia Mascetti e Ali Sandu Mohammad. La regia è a cura di Giampaolo Marconato.

Lo Spaesato: puntate

La prima edizione del programma sarà composta da cinque puntate dalla durata di 100 minuti ciascuna.

Il viaggio di Teo Mammucari attraverso l’Italia passa da Agropoli (SA), alle porte del Parco Nazionale del Cilento, e Ostra (AN), sulle colline marchigiane, fino a Sonnino (LT), con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (PZ), in cui Mammucari ha trascorso i primi anni della sua vita, e Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.

Lo Spaesato: programma

Ne Lo Spaesato, Teo Mammucari sarà il protagonista di cinque spettacoli comici che si terranno in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia.

Su questi palchi, Teo Mammucari approderà dopo un viaggio attraverso i borghi, nel quale lo showman incontrerà gli abitanti e li intervisterà, vivrà insieme a loro esperienze curiose e conoscerà le loro storie per poi trasformarli in personaggi di una grande commedia popolare.

Teo Mammucari racconterà la propria esperienza, esibendosi nel teatro storico del piccolo comune davanti agli abitanti del paese.

In questo viaggio lungo cinque puntate, Mammucari proverà a rispondere alle seguenti domande: “Cosa mi sono perso scegliendo di vivere in città?”, “I paesani stanno bene o vorrebbero scappare?”, “È meglio la vita frenetica di una metropoli o la vita lenta di una piccola comunità?”.

Lo Spaesato: Teo Mammucari

Nella scorsa stagione televisiva, Teo Mammucari, che ha lasciato Mediaset per ritornare in Rai, ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle e ha partecipato nel ruolo di “coach” ne L’Acchiappatalenti, entrambi condotti da Milly Carlucci, in onda su Rai 1.

Nelle ultime stagioni televisive, inoltre, Mammucari ha ricoperto il ruolo di giudice nel talent show Tu sì que vales, dal 2016 al 2022, e ha condotto Le Iene Show dalla sedicesima alla ventunesima edizione e nelle venticinquesima e ventiseiesima edizione.

Nel 2020, ha vinto la prima edizione de Il cantante mascherato.

Lo Spaesato su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, sarà possibile anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.